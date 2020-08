Développement personnel : Konan-Yahaut Cyriaque évoque les bienfaits du développement de la mémoire

Pour y parvenir, le conférencier a insisté sur la volonté et l’engagement de soi, ainsi qu’une hygiène du cerveau. C'est-à-dire, dormir suffisamment, avoir une bonne organisation et une alimentation saine, agir en toute positivité, avoir de la détente et pratiquer une activité sportive régulière.



L’orateur à d’autre part, ajouté que le développement de la mémoire passe par le renforcement des capacités, l’information sur Internet et à travers les médias, la culture grâce aux livres qui traitent de la question, puis la participations à des salons, congrès, colloques, etc.

​

Pour sa part, la présidente de l’ONG Initiatives Développement, Akéké Judith Leupi a indiqué que son organisation a pour but de contribuer à l’amélioration du cadre de vie des jeunes et couches défavorisées, puis de favoriser l’émergence de projets de microcrédits, etc.