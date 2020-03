Devenir Testeur d’Appareil Photo (TAP) ? Rien de plus facile : Participez à la sélection et devenez un TAP de TECNO Mobile !

Une nouvelle technologie passionnante vient d’apparaître : comment faire passer rapidement le message ? Laisser les gens découvrir ce qu’ils peuvent en tirer pour eux-mêmes est parfois la meilleure façon de procéder.

Avant de lancer sa toute nouvelle série de smartphones TECNO CAMON 15, TECNO Mobile (www.TECNOMobile.com) recrute 100 TAP (Testeurs d’Appareils Photos) CAMON au Nigeria et 25 au Ghana pour découvrir la nouvelle série de téléphones portables CAMON 15 et expérimenter la caractéristique qui rend ces appareils réellement exceptionnels : son appareil photo ultra-haute résolution.

Qui gagnera le prochain smartphone CAMON ? C’est le premier du genre et nous sommes ravis de partager cette expérience avec vous. Cliquez ici pour rejoindre notre initiative #CAMONCEO https://bit.ly/3bkUTn9 au Nigeria et https://bit.ly/2wpKEzh au Ghana.

Appelés les « TAP » – Testeurs d’Appareils Photo – de CAMON, les 125 fans sélectionnés pour cette expérience passionnante seront choisis sur la base de leurs talents de photographes. Pour les 125 meilleurs, ce sera l’occasion de découvrir les dernières technologies disponibles actuellement sur le marché en matière de photographie mobile, et notamment les fonctionnalités matérielles et logicielles basées sur l’IA, particulièrement impressionnantes à explorer.

Comment les « TAP » de CAMON seront-ils sélectionnés ?

TECNO Mobile souhaite que les premières personnes à découvrir la série TECNO CAMON 15 – les « TAP » – soient les passionnés de photographie pour lesquels ces téléphones ont été conçus.

Pour devenir Testeur d’Appareil Photo, la première étape consiste à choisir la plus belle photo de votre collection de clichés de smartphone (ou à en prendre une nouvelle). Ensuite, chaque candidat doit soumettre sa photo en précisant quel appareil il a utilisé pour la prendre. Toutes les photos présentées seront soumises par TECNO Mobile à un vote public sur les réseaux sociaux. Les candidats dont les photos obtiendront le plus grand nombre de likes pourront prendre en main la série TECNO CAMON 15 pour un essai avant lancement.

Dès qu’ils disposeront de leurs smartphones TECNO CAMON série 15, les « TAP » pourront commencer à publier leurs meilleures photos sur TECNO SPOT et d’autres médias sociaux en communiquant leur avis et leurs impressions sur l’appareil, pour permettre à ceux qui attendent sa sortie officielle d’apprendre, à travers chacun des points de vue des « TAP », ce qui le rend si exceptionnel.

Prendre des photos avec les appareils de la série TECNO CAMON 15

Il va sans dire que TECNO Mobile a équipé la série TECNO CAMON 15 de nouvelles fonctionnalités incroyables pour que ses « TAP » puissent les expérimenter.

Tout d’abord, il y a l’ultra HD 64 mégapixels, qui offre jusqu'à 68 % d’amélioration de la clarté grâce à son dispositif de caméras arrière et peut agrandir toute belle image jusqu’à pratiquement toutes les échelles souhaitées par les photographes. L'ultra HD est également conçue pour donner de bons résultats dans des environnements sombres et utilise les fonctionnalités de l’IA pour repérer les changements de scénarios de prise de vue et réagir en conséquence.

L’autre fonctionnalité essentielle de la série TECNO CAMON 15 que les « TAP » ne manqueront pas d’apprécier est le mode « Super Night ». Alors que la plupart des appareils photo ont tendance à rendre floues les différentes sources de lumière et à assombrir les ombres, la série TECNO CAMON 15 isole chaque fonctionnalité des scènes de nuit grâce au traitement DSP RAW-15 images, ce qui ouvre les portes d’un nouvel et immense univers d’expressions photographiques.

Bref, la série TECNO CAMON 15 recèle des merveilles d’ingéniosité qui donneront aux utilisateurs de smartphones un regain de créativité en matière de photographie. Et grâce aux « TAP » de TECNO qui vont mettre en lumière ce dont cette série est capable, tous ceux qui attendent avec impatience d’utiliser ces nouvelles fonctionnalités pourront, en attendant, y trouver déjà de l’inspiration.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/whats-the-ea...