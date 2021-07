Dialogue au Tchad : des chefs de partis sur les nerfs pour la désignation des représentants

La rencontre entre les présidents et secrétaires généraux des partis politiques et le ministre d'État à la Réconciliation nationale et au Dialogue, Acheikh Ibni Oumar, était tendue ce jeudi matin au Radisson Blu à N'Djamena. Les partis politiques doivent désigner 15 représentants pour siéger au sein du comité d'organisation du dialogue national inclusif mais ne parviennent pas à un compromis.



Le ton est monté d'un cran dans la salle avec des invectives, tandis que des leaders de partis ont failli en venir aux mains malgré les incessants appels au calme du ministre d'État à la Réconciliation nationale et au Dialogue, Acheikh Ibni Oumar. D'autres leaders de partis ont tout simplement quitté les lieux avant la fin de la rencontre.



La date butoir pour transmettre les noms des représentants est fixée au 26 juillet 2021.