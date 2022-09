Dialogue au Tchad : des consultations entre le Présidium et les délégués des corporations

Trois points ont été abordés : premièrement, la responsabilité de la plénière. Les représentants des composantes devront faire en sorte qu'il y ait suffisamment de calme dans la salle pour permettre d"avancer résolument vers les objectifs.



Le deuxième point évoqué par Gali Ngoté Gatta est le mécanisme de prise de parole qui a suscité le plus de frustrations. Il a suggéré une prise de parole par corporation/composante ou par un autre mécanisme, de sorte à éviter que des participants se lèvent durant la plénière pour réclamer la parole. Un avis de la plénière est attendu.



En troisième point, il a été évoqué le projet d'agenda. Gali Ngoté Gatta a demandé d'exploiter et de bien examiner les documents mis à disposition des participants.



Par ailleurs, les délégués des composantes ont exprimé le besoin de paiement des prises en charge des participants (per diem). Ils souhaitent que le Présidium accède rapidement à cette demande, informe le rapporteur général 1er adjoint. Les délégués appellent à éviter les traitements qui créent de la frustration et de l'injustice entre les participants (transport, hébergement, logistique).



Le Présidium informe également que des documents en braille seront mis à disposition des participants concernés, dès demain.