Dialogue au Tchad : la société civile s'organise pour collecter les doléances des citoyens

​Le coordonnateur du collectif, Ahmat Haroun Larry, explique que les institutions en charge d'organiser le dialogue, mises en place pour la réussite de la transition, ont fait le tour du pays mais n'ont pas consulté certains acteurs.



Ahmat Haroun Larry justifie la création du collectif par la nécessité de mener de plus larges consultations en contribuant à la réussite des assises et au maintien de la paix.



"Sans le chef de carré et le délégué de quartier, nous ne pouvons rien faire (...) Chacun de nous a une obligation morale d'apporter sa contribution, de dire que j'ai participé", affirme Ahmat Haroun Larry.



​Étant donné que chaque citoyen ne pourra pas être présent dans la salle où se tiendront les assises, l'objectif du collectif, à travers des points focaux, est de recueillir les doléances au plus près de la population, et défendre ses intérêts le jour J.



Ahmat Haroun Larry rappelle que le Tchad est entouré de pays instables. Pour lui, chacun doit apporter sa contribution pour que la paix règne. Et ce, en saisissant cette chance unique du dialogue.