Dialogue au Tchad : le CODNI échange avec les représentations diplomatiques

Les présidents des différents comités se sont penchés sur plusieurs questions thématiques évoquées avec les forces vives lors des précédentes rencontres. Il s'agit notamment de la sécurité alimentaire, l’autosuffisance alimentaire, la sécurité, les finances, l’éducation, la diplomatie traditionnelle, l’éthique aux comportements et aux valeurs , la moralisation de la vie nationale, la solidarité, la dimension genre, la migration et l’exode rural.



Présent à cet échange, le représentant spécial et chef du bureau de liaison pour le Tchad de l’Union Africaine, Basile Ikouebe, s'est félicité des méthodologies utilisées. Pour lui, il faut que ce dialogue soit celui de la refondation, consensuel, souverain, inclusif, avec des décisions exécutoires et en privilégiant la notion de représentativité.



Le ministre d'État à la Réconciliation nationale et au Dialogue, Acheikh Ibni Oumar, a souligné que toutes les sensibilités seront représentées au dialogue et aucun sujet ne sera tabou.