Dialogue au Tchad : les chefs traditionnels plaident pour davantage de goumiers

Le débat est partagé au dialogue national sur la question des chefs traditionnels et de leurs pouvoirs. Certains leurs reprochent d'alimenter les conflits tandis que d'autres assurent qu'ils jouent un grand rôle dans le règlement des conflits, avant même l'indépendance du Tchad.



Le sultan Tchoroma Hassan Absakine, participant au dialogue national, préconise de s'inspirer du modèle institutionnel camerounais avec un chef traditionnel à la tête du Sénat. En matière civile, les sultans doivent avoir un pouvoir de conciliation, en éditant des procès-verbaux et en les soumettant à la police.



Il plaide pour un renforcement des chefs traditionnels avec davantage de goumiers et une meilleure prise en charge. Le sultan Tchoroma Hassan Absakine souhaite qu'ils soient armés pour jouer un rôle de police au niveau local.