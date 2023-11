Digital Communication Network : La réflexion sur l'avenir de l'Afrique numérique au forum de Lusaka

Lusaka, Zambie - La première rencontre des participants et des conférenciers venus de différents pays pour prendre part à un forum majeur s'est déroulée hier, mardi 7 novembre 2023 à Lusaka. Cet événement a été organisé par World Learning en collaboration avec Digital Communication Network Global, dont le siège se trouve aux États-Unis. Les participants, issus de divers pays africains, se sont regroupés en différents groupes pour discuter des enjeux liés à la mauvaise gouvernance en Afrique et des défis qui se posent.



La question principale qui a animé cette rencontre a été celle de la mauvaise gouvernance, du détournement des fonds publics et de la nécessité d'une alternance démocratique à tous les niveaux en Afrique. Ce forum a pour objectif de favoriser la résilience et le développement en Afrique en rassemblant des professionnels du numérique, des influenceurs et des leaders d'opinion de divers domaines.



Le Digital Communication Network (DCN), axé sur l'Afrique, se penche sur les impacts et les implications majeurs des transformations et innovations numériques en Afrique. L'objectif est de répondre aux défis et aux opportunités dans le domaine de l'information, en mettant l'accent sur des thèmes tels que la lutte contre la désinformation, l'éducation aux médias et au numérique, la gouvernance de l'internet, l'avenir de l'internet, l'entrepreneuriat numérique, les jeux et la gamification à des fins sociales, ainsi que l'impact de la communication numérique sur la géopolitique et la société civile.



Ce forum représente une opportunité essentielle pour les acteurs du changement en Afrique de se réunir, d'échanger des idées et de trouver des solutions aux problèmes qui entravent le développement du continent. La collaboration entre les participants venus de divers pays renforce l'espoir de voir émerger des initiatives significatives pour une démocratie authentique en Afrique. Ce forum montre également l'engagement de la Zambie à jouer un rôle clé dans la promotion de la gouvernance, de la transparence et du progrès sur le continent africain.