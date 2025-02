Digitalisation des services fiscaux au Tchad : la DGI simplifie les démarches pour les ambassades et organisations

Cette rencontre d’échange, tenue en présence des secrétaires généraux adjoints des ministères des Affaires étrangères, des Finances et du Budget, ainsi que du directeur général adjoint des impôts, a permis d’apporter des éclaircissements sur l’importance de l'obtention d’un numéro d’identification fiscale (NIF). Ce dispositif leur permettra d’auto-générer les actes légaux et conventionnels nécessaires à leurs activités.



Dans son discours de bienvenue, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, Mahamat Zakaria Issa, a souligné que la question de l’exonération fiscale est régulièrement soulevée sous forme de plaidoyers et de recommandations par de nombreuses organisations internationales, constituant parfois un obstacle à la mise en œuvre de leurs activités. Il a précisé qu’avec cette innovation, les ambassades et missions accréditées au Tchad n’auront plus besoin de soumettre des demandes annuelles d’exonération ni d’effectuer de longues démarches administratives. "Cette séance d'information et de sensibilisation vous permettra de comprendre comment vos représentations diplomatiques et organisations peuvent engager le processus afin de gagner du temps et de réduire les coûts liés à ces démarches", a-t-il déclaré.



Pour sa part, le secrétaire général adjoint du ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Ndom Assal Goute Nicolas, a expliqué que les innovations introduites par la Loi de Finances 2025 permettent désormais aux missions diplomatiques et aux organisations internationales de bénéficier d’une exonération automatique de la TVA. Auparavant, ces institutions devaient solliciter la DGI par le biais de notes officielles, ce qui entraînait des délais de traitement considérables. "Grâce à cette réforme, la lourdeur administrative sera réduite et les tâches seront allégées pour toutes les parties prenantes. La digitalisation vous offrira un accès direct à la plateforme e-Tax, vous permettant ainsi de générer automatiquement les actes légaux et conventionnels prévus par la loi et les accords entre vos missions respectives et le gouvernement tchadien", a-t-il affirmé.