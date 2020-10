Digitalisation des services publics : La Côte d'Ivoire inaugure un centre d’Information gouvernemental

Le Centre d’Information Gouvernemental a inauguré vendredi dernier les nouveaux locaux de son centre d’appel, en présence de SEM Hamed BAKAYOKO, Premier ministre de Côte d’Ivoire. Partenaire de cet évènement, Orange Côte d’Ivoire se dit heureuse de soutenir la démarche de digitalisation des services publics impulsée par l’Etat de Côte d’Ivoire.



Alors que l’État ivoirien déploie son plan de riposte face à la pandémie de Covid-19, Orange Côte d’Ivoire se mobilise aux côtés de l’État afin d’accélérer la digitalisation des services publics. Forte de son expertise dans l’accompagnement de la digitalisation des entreprises de Côte d’Ivoire, Orange Côte d’Ivoire confirme son double statut d’entreprise citoyenne et de partenaire de confiance.



Situés dans le quartier de la Riviera Palmeraie (commune de Cocody – District d’Abidjan), les locaux du centre d’appel accueilleront un effectif de plus de 100 téléconseillers et 10 superviseurs afin de prendre en charge les préoccupations des populations relatives à la gestion de l’information et leur orientation dans le cadre du suivi opérationnel de la Riposte contre le Covid-19.



Opérateur digital engagé, Orange Côte d’Ivoire est le partenaire technique qui a réalisé l’équipement de ce centre d’appel et sa fourniture en infrastructures télécoms de dernière génération. L’ensemble de ces équipements permettra de garantir l’excellence opérationnelle et un meilleur niveau de connectivité dans la gestion des activités des agents du Centre d’Information Gouvernemental.



« Nous marquons une fois de plus notre solidarité dans la lutte contre le Covid-19. Après avoir temporairement hébergé ce centre d’appel, nous saluons les efforts du Gouvernement pour la mise à disposition de ces nouveaux locaux en partenariat avec l’ensemble des partenaires privés et publics, acteurs de ce beau projet. » a déclaré M. Didier KLA, Directeur Orange Business et Broadband.