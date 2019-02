Dimensionnement des routes en Afrique francophone : Un groupe de travail entame une réflexion

L’Association internationale permanente des congrès de la route (Aipcr) et l’Association des gestionnaires et partenaires africains de la route (Agepar) réunies au sein d’un groupe de travail, ont eu une rencontre le 25 février 2019 à Abidjan-Plateau. L’objectif, était de mener des réflexions à l'élaboration d’un document méthodologique sur la production de catalogues et guides de dimensionnement des chaussées dans les pays francophones d'Afrique Sub-saharienne.



Selon l’expert Jean-François Corté, principal animateur de cette rencontre, la réflexion sur le dimensionnement des chaussées est motivée par le fait que les conditions actuelles du trafic routier sont très différentes, il y a une trentaine d’année.



« L’augmentation considérable du trafic des poids lourds participe à la détérioration des chaussées. Il incombe de définir de nouvelles règles de dimensionnement qui soit en adéquation avec la croissance du trafic », a-t-il indiqué. Puis, d’ajouter : « Il y a lieu de faire évoluer les documents excitants vu l’accroissement du trafic et également de voir les matériaux qui peuvent être utilisés dans la conception des routes ».



Cette réunion du groupe de travail sera suivie d’une assemblée générale extraordinaire du Comité national Côte d’Ivoire – Route (CNCI-Route), le lendemain 26 février à l’hôtel Palm Club d’Abidjan-Cocody.



Ainsi, en plus de l’intervention du ministre ivoirien de l’Equipement et de l’Entretien routier, le Dr Amedé Koffi Kouakou, il y aura le « grand oral » de Jean-François Corté et celui de l’honorable docteur Menin Messou.



Leurs communications porteront respectivement sur : « Comités nationaux de l’Aipcr quelles opportunités ? » et « Route en Côte d’Ivoire ».



Cette partie aura pour modérateur, le conseiller spécial du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, chargé des infrastructures, des transports et du tourisme, le Dr Silué Siélé.



Signalons que cette assemblée générale extraordinaire est placée sous le parrainage de Philippe Eponon, président du Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (GIBTP).