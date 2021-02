Diplomatie : Intense activité de l’ambassadeur du Cameroun au Gabon

L'ambassadeur du Cameroun en République Gabonaise, S.E. Mme Ngaeto Zam Edith Félicie Noëlle épouse Ondoua, a mené une série d'activités diplomatiques au cours de la deuxième semaine du mois de février 2021. Ainsi donc, le 9 février 2021, elle a reçu en audience S.E. Seif Kandeel, nouvel ambassadeur de la République arabe d'Egypte au Gabon. La visite de l'ambassadeur d'Egypte s'inscrit dans le cadre des visites de courtoisie qu'il rend aux CMD présents dans la capitale gabonaise, et témoigne de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays.



Deux jours plus tard, le jeudi 11 février, Fademba Madakome Waguena, nouveau représentant de l'OIF pour l'Afrique centrale avec résidence à Libreville, a été reçu en audience par S.E. Mme l'ambassadeur. La coopération riche, fructueuse et diversifiée entre le Cameroun et l'OIF a été abondamment abordée, ainsi que plusieurs sujets d'intérêt commun.



Enfin, le 13 février, un déjeuner de travail a regroupé, à la résidence du Cameroun, certains eesponsables de la CEEAC et de l'ambassade. Y ont pris part, outre le chef de mission diplomatique, le président de la Commission de la CEEAC, Verrissimo de Piedade ; Mme Mfoula Chantal, commissaire, chef du département de l'Aménagement du territoire et des infrastructuresb; Mme Yvette Kapinga, commissaire, chef du département Promotion du genre, développement humain et social; le capitaine de Vaisseau Njiki Alain Didier, conseiller militaire auprès de la CEEAC et de la CEMAC, avec résidence à Libreville et Daboule Aristide Guy Aimé, premier secrétaire. Les échanges ont porté sur les questions d'intégration en Afrique centrale.