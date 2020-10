Diplomatie : La République de Zambie ouvre un consulat général à Laâyoune

Maroc - La République de Zambie a ouvert, mardi 27 octobre, un consulat général à Laâyoune. C'est la 8ème représentation diplomatique inaugurée dans la capitale du Sahara marocain en moins d'un an.



La cérémonie d'inauguration de ce consulat a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Zambie, Chalwe Lombe.



Depuis la fin de l’an dernier, la ville de Laâyoune a connu une forte dynamique diplomatique avec l’inauguration des antennes consulaires de l’Union des Comores, du Gabon, de la République centrafricaine, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, en plus de l'Eswatini.