Diplomatie : Le Sénégal et la Mauritanie réaffirment leur proximité à Conakry





En marge de la cérémonie d’investiture du Président de la République de Guinée, un bref entretien a eu lieu entre le Chef de l'État guinéen et le Président de la République islamique de Mauritanie, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette rencontre a permis d'aborder des sujets d’intérêt commun, reflétant la qualité des relations entre la Guinée et la Mauritanie. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté partagée de maintenir une concertation régulière sur les questions bilatérales et régionales, soulignant l'importance de la coopération entre les deux nations. Cet échange témoigne d'un engagement mutuel à renforcer les liens entre la Guinée et la Mauritanie, ainsi qu'à collaborer sur des enjeux qui concernent leurs populations respectives.