Diplomatie : Le Sénégal et la Mauritanie réaffirment leur proximité à Conakry


Alwihda Info | Par - 18 Janvier 2026


Entre deux séquences de l’investiture guinéenne, les présidents sénégalais et mauritanien ont pris le temps d’un échange stratégique. Cette rencontre, bien que brève, souligne une volonté commune de stabiliser la sous-région et de consolider les acquis bilatéraux.


  En marge de la cérémonie d’investiture du Président de la République de Guinée, un bref entretien a eu lieu entre le Chef de l'État guinéen et le Président de la République islamique de Mauritanie, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

 

Cette rencontre a permis d'aborder des sujets d’intérêt commun, reflétant la qualité des relations entre la Guinée et la Mauritanie. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté partagée de maintenir une concertation régulière sur les questions bilatérales et régionales, soulignant l'importance de la coopération entre les deux nations.

 

Cet échange témoigne d'un engagement mutuel à renforcer les liens entre la Guinée et la Mauritanie, ainsi qu'à collaborer sur des enjeux qui concernent leurs populations respectives.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


