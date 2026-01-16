En marge de la cérémonie d’investiture du Président de la République de Guinée, un bref entretien a eu lieu entre le Chef de l'État guinéen et le Président de la République islamique de Mauritanie, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.
AFRIQUE
Diplomatie : Le Sénégal et la Mauritanie réaffirment leur proximité à Conakry
Alwihda Info | Par Peter Kum - 18 Janvier 2026
Entre deux séquences de l’investiture guinéenne, les présidents sénégalais et mauritanien ont pris le temps d’un échange stratégique. Cette rencontre, bien que brève, souligne une volonté commune de stabiliser la sous-région et de consolider les acquis bilatéraux.
