Diplomatie : Renforcement de la coopération bilatérale entre le Tchad et le Japon

Cette rencontre bilatérale a permis aux deux délégations d'explorer des sujets d'intérêt commun dans le but de renforcer la coopération entre le Tchad et le Japon.



La Ministre japonaise a salué l'humanisme dont fait preuve le peuple tchadien, sous le leadership du Président Mahamat Idriss Deby Itno, en accueillant les réfugiés soudanais. Elle a également félicité le Tchad pour le succès de sa transition politique, couronnée par la tenue d'élections présidentielles.



De son côté, le Ministre d'État tchadien a remercié le Japon pour son engagement en faveur du développement de l'Afrique, notamment à travers son soutien humanitaire et agricole, ainsi que ses efforts pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Tchad et le Japon, deux pays désireux d'approfondir leurs relations dans divers domaines d'intérêt commun.