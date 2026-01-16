Diplomatie : S.E. Tahir Eso Yussef officiellement installé comme Ambassadeur du Tchad en Libye

La normalisation et le renforcement des relations de voisinage entre N'Djamena et Tripoli franchissent une étape protocolaire décisive. Le nouvel Ambassadeur extraordinaire et Commissaire de la République du Tchad, S.E. Tahir Eso Yussef, a été reçu en audience solennelle par le Ministre libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, S.E. Taher Al-Baour.











Un accueil placé sous le signe de la fraternité



Lors de cette cérémonie de présentation des copies de ses pouvoirs, le diplomate tchadien a tenu à exprimer sa profonde gratitude pour l'hospitalité reçue. Cet accueil chaleureux reflète la volonté des deux États de maintenir un dialogue permanent, fondé sur une histoire commune et une géographie partagée.











Des axes de coopération stratégiques



Au-delà du protocole, la réunion bilatérale a permis d'aborder des dossiers de fond. Les deux diplomates ont exploré les pistes de développement de la coopération dans plusieurs domaines clés :



Sécurité transfrontalière : La surveillance et la gestion de la frontière commune restent une priorité pour la stabilité régionale.

Échanges commerciaux : Redynamiser les flux de marchandises et la circulation des biens entre les deux pays.

Coopération politique : Harmoniser les positions au sein de l'Union Africaine et de la CEN-SAD.







Un voisinage stratégique



Le Tchad et la Libye, liés par plus de 1 000 kilomètres de frontière, partagent des défis sécuritaires et économiques majeurs. Pour N'Djamena, la présence d'un nouvel ambassadeur à Tripoli est un signal fort de sa volonté de stabiliser l'espace sahélo-saharien et de transformer cette frontière en un espace de développement plutôt que de tensions.

