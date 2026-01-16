Alwihda Info
TCHAD

Diplomatie : S.E. Tahir Eso Yussef officiellement installé comme Ambassadeur du Tchad en Libye


Alwihda Info | Par - 17 Janvier 2026


Un nouveau chapitre s'ouvre dans les relations séculaires entre le Tchad et la Libye. Ce jeudi 15 janvier 2026, le nouvel ambassadeur tchadien, S.E. Tahir Eso Yussef, a remis les copies figurées de ses lettres de créance aux autorités libyennes à Tripoli.


Diplomatie : S.E. Tahir Eso Yussef officiellement installé comme Ambassadeur du Tchad en Libye



 

La normalisation et le renforcement des relations de voisinage entre N'Djamena et Tripoli franchissent une étape protocolaire décisive. Le nouvel Ambassadeur extraordinaire et Commissaire de la République du Tchad, S.E. Tahir Eso Yussef, a été reçu en audience solennelle par le Ministre libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, S.E. Taher Al-Baour.





Un accueil placé sous le signe de la fraternité


Lors de cette cérémonie de présentation des copies de ses pouvoirs, le diplomate tchadien a tenu à exprimer sa profonde gratitude pour l'hospitalité reçue. Cet accueil chaleureux reflète la volonté des deux États de maintenir un dialogue permanent, fondé sur une histoire commune et une géographie partagée.





Des axes de coopération stratégiques


Au-delà du protocole, la réunion bilatérale a permis d'aborder des dossiers de fond. Les deux diplomates ont exploré les pistes de développement de la coopération dans plusieurs domaines clés :

  • Sécurité transfrontalière : La surveillance et la gestion de la frontière commune restent une priorité pour la stabilité régionale.

  • Échanges commerciaux : Redynamiser les flux de marchandises et la circulation des biens entre les deux pays.

  • Coopération politique : Harmoniser les positions au sein de l'Union Africaine et de la CEN-SAD.




Un voisinage stratégique


Le Tchad et la Libye, liés par plus de 1 000 kilomètres de frontière, partagent des défis sécuritaires et économiques majeurs. Pour N'Djamena, la présence d'un nouvel ambassadeur à Tripoli est un signal fort de sa volonté de stabiliser l'espace sahélo-saharien et de transformer cette frontière en un espace de développement plutôt que de tensions.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


