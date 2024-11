Diplomatie : le ministre tchadien des Affaires étrangères reçoit l’ambassadeur d’Algérie

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, S.E.M. Abderaman Koulamallaha reçu en audience, ce jeudi 21 novembre, S.E.M. Djaouti Fayçal, ambassadeur de la République Algérienne Démocratique et Populaire au Tchad.



Au cours de cette audience, le diplomate algérien a remis un message officiel de son pays destiné aux plus hautes autorités tchadiennes, témoignant ainsi de l'importance des relations entre l'Algérie et le Tchad.