Discours du Président de la Commission de l’Union africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat à la 3ème réunion du conseil de paix et de sécurité sur le Mali 09 octobre 2020

Excellences Mesdames Messieurs les Ambassadeurs, Membres du Conseil de Paix et de Sécurité,

Distingués Invités,

Mesdames Messieurs,

Aujourd’hui le Conseil de Paix et de Sécurité tient sa 3ème réunion sur le Mali, depuis que ce pays a connu des troubles ayant débouché sur le renversement des institutions, le 18 aout 2020. Cet intérêt soutenu témoigne de votre mobilisation constante, et à travers celle-ci, la volonté de notre organisation à œuvrer pour la paix et la sécurité sur notre continent.

Votre session, M. le Président, se tient au moment où des évolutions encourageantes ont été remarquées au Mali. En effet, les institutions de transition sont en train d’être mises en place, un Président et un Premier Ministre civils de la transition ont été désignés, ils viennent de mettre en place le gouvernement. Dans les prochains jours, le Conseil national de transition devrait être installé. L’ancien Président Ibrahim Boubacar Keita a été libéré et autorisé d’aller se faire soigner dans un pays de son choix. Ce 7 octobre 2020, les personnalités politiques et militaires, dont l’ancien Premier ministre, ont été également libérées. Ce sont là des avancées dont il faut se réjouir.

