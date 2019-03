Disparition de Noubadoum Sotinan : une délégation tchadienne au Cameroun

Le ministère de la Communication a annoncé avoir dépêché ce vendredi 29 mars au Cameroun une délégation conduite par Rimadji Adèle, directrice des affaires juridiques, de la documentation et des archives, "dans le souci d'éclairer l'opinion nationale sur la disparition du journaliste Noubadoum Sotinan".



La délégation qui se rend à Douala et à Yaoundé, comprend le président de l'Union des journalistes tchadiens, le directeur des relations publiques de la radio-TV nationale et un membre de la famille du disparu.



L'objet de la mission est de recueillir des informations au sujet de la disparition du journaliste, selon l'attaché de presse et des relations publiques du ministère de la Communication, Ahmat Mahamat Tahir.



Cet agent de la Radio nationale est porté disparu depuis le 5 mars 2014 au Cameroun alors qu'il était en transit pour une mission au Congo Brazzaville.