Djibouti/France : ​Le Président Guelleh reçoit un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron

Les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont tout d’abord été évoqués au cours de cet échange qui, s’inscrit dans le droit fil des consultations et contacts périodiques entre les deux dirigeants.



Les discussions ont ensuite été étendues à l’état d’avancement des projets de développement en cours entre les deux nations, notamment la question relative à la mobilisation des financements du projet du nouvel aéroport de Djibouti.



Le Président Guelleh et M Macron mirent ensuite à profit cet appel téléphonique pour se réjouir de la ratification du Traité de Coopération en Matière de Défense (TCMD) par les deux parties un an après sa signature le 24 Juillet à Paris.



Les deux homologues se sont également félicités de la ratification du Traité BBNJ sur les hautes Mers et la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.



Outre les relations bilatérales, les deux Chefs d’Etat saisirent l’occasion de cet entretien pour aborder des sujets d’intérêts partagés pour les deux nations et, relevant aussi bien de la région, du Continent que sur le plan international.



Sur ce sujet, les entretiens ont surtout porté sur la situation sécuritaire dans la Corne de l’Afrique, au Soudan et autour de la Mer Rouge où, notre pays joue un rôle stratégique d’indépendance et une force d’équilibre pour maintenir la paix et la stabilité dans cette région sensible.



Dans le volet international de leurs discussions, les deux Chefs d’Etat ont évoqué ensemble les principales problématiques à l’ordre du jour dans le monde, notamment la situation à Gaza.