AFRIQUE Djibouti : Le parti d’opposition le MoDeL ne participera pas aux élections législatives de 2018

Alwihda Info | Par Mahdi - 2 Janvier 2018 modifié le 2 Janvier 2018 - 08:48

Dans un compte-rendu du Conseil National publié sur la page officielle du parti le lundi soir, le parti d'opposition Djiboutien Le MoDeL, le Mouvement pour le Développement et la Liberté, s'est prononcé, à hauteur de 80%, pour la non participation aux prochaines élections législatives de février 2018 qu'il juge truquées sans la mise en place d'une véritable CENI indépendante, paritaire et permanente.

Communiqué de presse du parti Djiboutien le MoDeL du Lundi 1er janvier 2018 Le parti d’opposition Djiboutien le MoDeL, (le Mouvement pour le Développement et la liberté), a décidé de ne pas participer aux prochaines élections législatives prévues le vendredi 23 février 2018, conformément aux orientations prônées par les membres du Conseil National du MoDeL qui se sont réunis lors d’une séance de travail ce lundi matin 1er janvier 2018.



En analysant la situation politique du pays, le Conseil National du parti a estimé que les conditions dans lesquelles ces élections législatives seraient organisées sont biaisées d’avance et seraient incompatibles avec l’expression de la souveraineté populaire comme l’ont déjà montrées celles de février 2013, la présidentielle de 2016 et tout récemment les dernières élections communales de février 2017 où aucun parti d’opposition n’y a pris part.



Ces conditions dont notamment :



1) Du refus du gouvernement Djiboutien de mettre en place une CENI indépendante, paritaire et permanente ;



2) Du refus de la mise en place d’un statut de l’opposition conjointement élaboré et par le gouvernement et par l’opposition Djiboutienne ;



3) Du musèlement de la presse indépendante, libre et critique.



Compte tenu que ces conditions ne permettent pas, un scrutin sain et au renouvellement démocratique du parlement, le parti MoDeL appelle à ses partisans et aux citoyennes et citoyens d’accentuer la mobilisation générale pour la sauvegarde de la Nation, forée de partout, et pour l’avènement d’une République inclusive fondée sur l’Unité, l’Egalité et la Paix.



Le MoDeL





Dans la même rubrique : < > Egypte: pendaison de 15 hommes jugés coupables de "terrorisme" Mali: démission surprise du Premier ministre et du gouvernement Les Libériens se choisissent un nouveau président