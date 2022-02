Djibouti : le Fonds saoudien pour le développement lance des projets d'infrastructures

Le Fonds saoudien pour le développement (SFD) a inauguré trois projets à Djibouti, d'une valeur de 137 millions de dollars américains. Lors d'une visite officielle, Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, le PDG du SFD a rencontré le président de Djibouti, Ismail Omar Guelleh pour discuter des projets financés par le SFD pour le développement socio- économique d'une valeur de 305 millions de dollars depuis 1982.



Al-Marshad et le Premier ministre de Djibouti, Addoulkader Kamil Mohamed, ont inauguré un projet visant à fournir l'eau potable à 45 000 personnes dans la province côtière Obock. Financé par une subvention de 10 millions de dollars fournie par le Royaume à travers le SFD, le projet impliquera la construction de 105 km de conduites d'eau et de huit réservoirs pour pomper l'eau propre de la région de Pesidro.



Le PDG du SFD et le Premier ministre ont également posé la première pierre pour moderniser 60 km de route artérielle Djibouti-Galafi, financée par le Royaume à travers le SFD, avec 120 millions de dollars. La route constitue un lien économique vital pour Djibouti avec l'Éthiopie. Al-Marshad a aussi inauguré un projet de construction de 120 logements avec Mme Amna Abdi Adam, ministre de la Ville, de l'Urbanisme et du Logement qui sera financé par une subvention de 7 millions de dollars du gouvernement saoudien, à travers le SFD.



Le Premier ministre djiboutien a remercié le Royaume par l'intermédiaire du SFD pour son engagement aux projets d'infrastructures durables à Djibouti et pour son amitié continue au cours de quatre décennies. Il a reconnu que l'investissement a soutenu le développement socio-économique qui a conduit à une prospérité accrue. Al-Marshad a déclaré que l'Arabie saoudite a toujours été fière de ses liens étroits avec Djibouti : « Le SFD a une expérience établie dans les initiatives durables dans les pays en développement. Nous sommes heureux de fournir un soutien socio-économique continu à nos frères djiboutiens conformément aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.»



Le FSD a contribué au financement de Djibouti depuis 1982, quand il a accordé 15 prêts à conditions favorables à 13 projets de développement dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de la santé, des infrastructures et de l'éducation.