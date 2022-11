Douala : nouveaux éléments dans l'attaque du consulat du Tchad, une possible complicité interne

Sept jeunes armés de couteaux, venus à bord de motos, se sont introduits dans le consulat qui contient six pièces. Ils se sont directement introduits dans la pièce où se trouve le coffre-fort, selon l'information d'Alwihda Info.



"L'opération semble avoir été bien planifiée. En entrant, les malfaiteurs savaient où le gardien dormait. Ils l'ont lardé de coups de couteau avant de l'attacher, le bâillonner et l'étrangler", détaille une source sécuritaire.



Le vigile assassiné était âgé de 28 ans. Il travaillait au consulat depuis pratiquement 3 ans. Le défunt est considéré comme un vigile posé et assidu au travail.



Les assaillants ont identifié directement la pièce où se trouve le coffre-fort. Dans le coffre-fort qui a été brisé, des fonds équivalents à deux mois de recettes ont été emportés.



Les auteurs du cambriolage sont âgés entre 28 et 30 ans, selon les premiers éléments de l'enquête.



Les forces de sécurité "espèrent mettre la main rapidement sur les cambrioleurs (...) L'enquête suit son cours", selon une source proche de l'enquête.



À Douala, ce mois de novembre est marqué par une hausse des vols à main armée et cambriolages. Des personnes habitant dans le secteur abritant le consulat sont également soupçonnées d'être impliquées dans le cambriolage.