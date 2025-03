Dr Abakar Walar Modou reconduit à la tête de la Ligue des Oulémas du Sahel : Un retour triomphal à N'Djaména

Dr Abakar Walar Modou a été reconduit au poste de Président de la Ligue des Ouléma Prédicateurs et Imams des pays du Sahel pour un nouveau mandat. Il est rentré à N'Djamena ce dimanche après avoir participé à l'élection en Algérie. À son arrivée à l'aéroport international Hassan Djamous, Dr Abakar Walar Modou a été chaleureusement accueilli par Cheikh Abdadayim Abdallah Ousman, vice-président et secrétaire général du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques. Étaient également présents le Mufti du Tchad, Cheikh Ahmat Annour Mahamat Alhalou, ainsi que Djibrine Seïd Emma, conseiller chargé de mission du président de la République. La reconduction de Dr Abakar Walar Modou à la tête de la Ligue est le résultat des efforts qu'il a déployés pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Il a profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude envers le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, pour son soutien à la ligue.

Dr Abakar Walar a souligné que l'appui du chef de l'État a été crucial dans les efforts de la Ligue pour lutter contre l'extrémisme violent, organiser des formations pour les imams et prédicateurs, et résoudre les conflits dans les pays du Sahel. Dr Abakar Walar Modou représente le Tchad au sein de la Ligue depuis 2013, qui regroupe au total 11 pays membres. Cette structure joue un rôle essentiel dans la promotion de l'islam pacifique et la coopération entre les pays de la région.