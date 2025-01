Dr Korom Acyl Dagache reçoit le Prix du Meilleur Livre Économique CEMAC 2024

Cet ouvrage, reconnu pour ses perspectives novatrices en matière de finance et de fiscalité, propose des solutions concrètes pour optimiser les capacités fiscales des pays membres de la CEMAC. En mettant en lumière l'importance de la diversification des sources de revenus, il s'inscrit dans une démarche essentielle pour un développement économique durable dans la région.



Par son analyse approfondie et ses recommandations pertinentes, Dr Korom Acyl Dagache contribue à une meilleure compréhension des enjeux fiscaux et économiques actuels. Son livre devient ainsi une référence incontournable pour les décideurs, chercheurs et étudiants intéressés par l'économie et la fiscalité en Afrique centrale.



Lors de la cérémonie, Mme Yadang Baïdi Bénédicte, point focal de l’OPCDE et coordonnatrice générale du prix, a souligné l'importance du travail de l’auteur. Dans un contexte où la dépendance aux recettes pétrolières est de plus en plus remise en question, l’étude du Dr Dagache propose des pistes stratégiques pour renforcer la mobilisation des recettes fiscales non pétrolières. Elle a également insisté sur le rôle clé de la diversification fiscale pour une gestion plus efficace des finances publiques.



"En tant qu’organisation, l’OPCDE s’engage à promouvoir des politiques qui améliorent le bien-être économique et social. C’est pourquoi nous soutenons des initiatives comme celle-ci, qui valorisent les recherches et publications contribuant à l’amélioration des systèmes fiscaux dans notre région", a-t-elle déclaré.



Dans son discours de remerciement, Dr Korom Acyl Dagache a exprimé sa gratitude envers les lecteurs et les partenaires ayant contribué à cette reconnaissance. Il a notamment salué le soutien du Dr Aboubakar Nacanabo, Ministre de l’Économie et des Finances du Burkina Faso, qui a préfacé l’ouvrage.



L’auteur a révélé que son livre a déjà touché plus de 1 000 lecteurs, témoignant de l’intérêt croissant pour les questions économiques et fiscales dans la sous-région. Il a également affirmé que son travail est le fruit de près de 20 ans d'expérience dans la fonction publique tchadienne et qu’il reflète les défis et espoirs du continent africain.



"Cette distinction honorifique qui m’a été décernée n’est pas une fin en soi. Elle constitue un encouragement à poursuivre mes efforts et à représenter dignement mon pays, le Tchad", a-t-il conclu.