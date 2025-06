INTERNATIONAL Dr Nabhit Kapur : un psychologue indien travaillant sur l'eau et l'assainissement en Afrique à l'ONU

Lors d'un moment discret, mais significatif au siège des Nations-Unies en début d'année, S.E. le Dr Nabhit Kapur, ressortissant indien et fervent défenseur du développement, a présenté sa lettre de nomination comme observateur permanent de l'Agence intergouvernementale panafricaine pour l'eau et l'assainissement en Afrique (WSA), au secrétaire général des Nations-Unies, S.E. António Guterres.

Organisée en mars au siège des Nations-Unies à New York, la cérémonie était plus qu'un simple protocole. Elle marquait le début d'un chapitre audacieux et non conventionnel de la diplomatie mondiale de l'eau.



Psychologue de formation, stratège d'instinct et diplomate du développement de formation, la nomination du Dr Kapur suscite à la fois curiosité et optimisme prudent dans les milieux diplomatiques et du développement. Le continent africain, longtemps en proie à l'insécurité hydrique et aux déficits d'assainissement, dispose désormais d'une nouvelle voix à la table multilatérale la plus puissante du monde. Cette évolution n'est pas motivée par la géographie, mais par un objectif commun.



Un mandat aussi crucial que continental

L'Agence intergouvernementale panafricaine pour l'eau et l'assainissement en Afrique (EAA) a été créée pour servir d'agence technique et politique de premier plan en Afrique sur les questions de sécurité hydrique, de systèmes d'assainissement et d'infrastructures d'hygiène. Basée à Ouagadougou, au Burkina Faso, et soutenue par les institutions et les États membres de l'Union africaine, l'EAA a pour mandat continental, trois ambitions inébranlables :



● L'accès universel à une eau propre, salubre et abordable ;

● L'éradication de la défécation à l'air libre et l'amélioration des installations sanitaires ;

● Une gestion de l'eau résiliente au changement climatique intégrée aux plans de développement nationaux.



Alors que l'Afrique devrait abriter plus de 2,5 milliards de personnes d'ici 2050, les enjeux sont considérables. L'eau n'est pas seulement un service public ou un bien de première nécessité. L'eau est un fondement de la vie, de la santé, de la productivité et de la paix. Pourtant, plus de 400 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'eau potable, et près de 700 millions ne disposent pas d'un assainissement sûr. La WSA a pour mission de répondre à cette crise sur les plans technique, institutionnel et politique. La nouvelle présence du Dr Kapur à l'ONU vise à mondialiser l'urgence.



L'étranger à l'intérieur : qui est le Dr Nabhit Kapur ?

Le Dr Nabhit Kapur n'est pas un diplomate comme les autres. Né en Inde, diplômé en psychologie et en conseil, et expérimenté dans des États africains fragiles, il s'est forgé une réputation de perturbateur empathique. Il fait le pont entre santé mentale, développement humain et politique internationale.



Il est le fondateur de la Peacefulmind Foundation, une ONG mondiale qui défend le bien-être mental, la formation au leadership et l'éducation aux ODD. Mais l'influence de Kapur s'étend bien au-delà de l'entreprise sociale.



Il a été :

● Fondateur et président de la Peacefulmind Foundation (depuis 2016), qui promeut la sensibilisation à la santé mentale et le leadership des jeunes dans les ODD dans les pays du Sud ;

● Il a été conseiller du vice-président du Liberia (2021-2023), pour le développement de la jeunesse et directeur du programme ODD de l'Association nationale de Somalie (2023-2024) ;

● Diplômes d'études supérieures obtenues : maîtrise en psychologie (Université de Kalinga), maîtrise en conseil et psychothérapie (IBMS Chittoor) et licence en psychologie appliquée (Université Amity). Si certains peuvent s'interroger sur ses origines non africaines, Kapur possède des années d'expérience concrète sur le terrain dans différents contextes africains et a reçu le soutien de dirigeants gouvernementaux et de la société civile dans plus d'une douzaine de pays.



Plus important encore, il apporte une perspective qui fait défaut à de nombreux bureaucrates chevronnés : le développement comme dignité, et pas seulement comme données.



Pour le Dr Kapur, la présence de la WSA aux Nations Unies n'est pas une question d'optique institutionnelle, mais aussi de levier continental. « L'accès à l'eau et à l'assainissement n'est pas un privilège ; c'est un droit. Notre mission à l'ONU est de veiller à ce que l'Afrique soit non seulement entendue, mais aussi à ce que ses défis soient pris en compte par l'action mondiale », a-t-il déclaré dans un communiqué après sa nomination.



Selon sa vision, l'AEM ne se contentera pas d'être un observateur passif. Elle jouera les rôles suivants :

● Un rôle de coordonnateur technique auprès d'organismes des Nations-Unies tels qu'ONU-Eau, l'OMS et le PNUD ;

● Un rôle de porte-parole diplomatique auprès des pays africains pour le financement de la sécurité hydrique ;

● Un rôle d'accélérateur de recherche, s'appuyant sur les universités et les groupes de réflexion africains pour générer des solutions locales aux défis de l'assainissement et de l'hydrologie. Mais surtout, Kapur perçoit l'eau à travers une perspective humaine.



Activités déjà en cours

Depuis sa nomination en mars, le Dr Kapur a commencé à poser les bases du réalignement stratégique de l'AEM au sein de l'architecture mondiale du développement. Malgré ses ambitions élevées, le Dr Kapur est confronté à des défis à la fois structurels et perceptifs.



En interne, l'AEM doit gérer la coordination avec des dizaines de gouvernements nationaux, chacun ayant ses propres politiques et priorités. En externe, des questions subsistent quant à l'influence qu'un observateur permanent sans droit de vote peut réellement exercer dans un système gouverné par des États souverains. Et puis, il y a le problème de perception. Dans un monde où les rôles diplomatiques sont étroitement liés aux affiliations nationales, un Indien à la tête d'une Agence panafricaine de l'eau aux Nations-Unies est inhabituel.



Avec autant de postes de développement occupés par des visages familiers d'ambassadeurs, d'économistes ou de fonctionnaires à la retraite, l'émergence du Dr Nabhit Kapur constitue une anomalie rafraîchissante. Mi-travailleur de terrain, mi-stratège, il assume pleinement l'urgence de sa cause.



En assumant ce rôle, il ne représente pas seulement l'AEM, mais aussi les histoires méconnues d'un continent sur l'eau et celles des personnes qui en subissent le fardeau au quotidien.









