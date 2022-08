Dr. Nassour Ibrahim : "le Tchad est victime d'une carence notoire de bonne gouvernance"

Dr. Nassour Ibrahim Koursami estime qu'au Tchad, la notion de citoyenneté est "un projet inachevé" car le pays a été "détourné pendant 62 ans par des groupes d'égoïstes qui ne voient que leur intérêt personnel".



"Nous ne sentons toujours pas notre appartenance à ce pays. 62 ans plus tard, nous parlons ouvertement de la possibilité de plusieurs Tchad", déplore le leader du parti.



Pour lui, le déficit de leadership est la source de tous les maux. Il pointe le manque d'égalité en droits et devoirs des citoyens. "Plus d'un demi-siècle après, nous sommes comme des individus isolés qui se sont retrouvés dans un territoire qui s'appelle le Tchad. Nous sommes, au mieux, une juxtaposition des communautés", affirme Dr. Nasour Ibrahim Koursami.



À ses yeux, "le Tchad est victime d'un manque de patriotisme et d'une carence notoire de bonne gouvernance".



Évoquant le dialogue national qui approche, Dr. Nasour Ibrahim Koursami prévient : "nous ne pouvons jamais abandonner le Tchad entre les mains de 1360 personnes choisies par le CODNI, lui-même trié sur le volet par une seule personne, pour déterminer l'avenir de ce pays".