Dr. Tom Erdimi : "il y a presque 70.000 étudiants tchadiens au Cameroun"

Il a révélé que 57 000 étudiants se trouvent à N'Djamena, tandis que presque 70 000 étudiants tchadiens sont inscrits dans des universités au Cameroun.



Les établissements d'enseignement supérieur dans 14 villes du Tchad comptent 57 443 étudiants en 2022, encadrés par 2 700 enseignants-chercheurs, soit un rapport de 1 enseignant pour 32 étudiants, ce qui est plus élevé que les standards internationaux.



Le Tchad compte également 65 établissements privés, avec plus de 70% situés à N'Djamena. Le ministre a également souligné que certains instituts supérieurs ont été créés de manière anarchique, ce qui a conduit à des établissements peu adaptés aux besoins locaux. Certaines écoles supérieures n'ont presque pas d'étudiants et d'enseignants, et les étudiants ne savent même pas ce que ces établissements font. Selon le ministre, ces établissements ont été créés pour des raisons diverses, sans prendre en compte les besoins locaux en matière d'études avancées.