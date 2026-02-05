Droits de l'homme : Le Président de la CNDH du Tchad à la 15ᵉ Assemblée générale du RINADH à Yaoundé









La participation remarquée du Tchad.



Parmi les participants de marque, Belngar Larmé Jacques, Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Tchad (CNDH), représente le Tchad à cette rencontre panafricaine. Sa présence illustre l’engagement du Tchad pour la promotion et la protection des droits humains sur le continent et témoigne de la volonté de la CNDH de travailler en synergie avec ses homologues africains pour renforcer l’efficacité des institutions nationales des droits humains.







Gouvernance, concertation et perspectives.



Cette conférence continentale majeure, placée sous le signe de la gouvernance, de l’inclusivité et du recentrage de l’action des INDH sur les populations, réunit les leaders africains pour élaborer des stratégies concertées et relancer des initiatives communes.







Dans son allocution d’ouverture, le Professeur James Mouangué Kobila, Président de la Commission des Droits de l’Homme du Cameroun et Vice-président du RINADH, a exprimé une « cordiale et chaleureuse bienvenue » aux délégations venues de plusieurs pays africains, soulignant l’honneur et le plaisir d’accueillir ces assises panafricaines à Yaoundé.







À l’issue de ces trois jours de travaux, la 15ᵉ Conférence Biennale du RINADH devrait aboutir à l’adoption de deux documents majeurs, qui définiront la feuille de route pour le renforcement des droits humains en Afrique dans les années à venir.