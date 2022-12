ECOSOCC-UA : deux tchadiens promus à des postes de responsabilité

Ils ont annoncé que le Tchad a reçu deux places au Conseil économique, social et culturel de l'Union Africaine (ECOSOCC-UA). En plus de cela, le poste de la présidence du Clossor en ressources humaines et sciences a été confié à un tchadien en la personne de Mahamat Haroun.



L'ECOSOCC est un organe consultatif de l'Union Africaine, au même titre que le parlement panafricain. Il intervient auprès des chefs d'État avec des conseils en ce qui concerne la société civile. Son but est d'imprégner les États membres de l'agenda 2063 de l'Union Africaine.



Le président de House of Africa, Abdeldjalil Bachar Bong, par ailleurs membre élu à la 4e Assemblée générale permanente de l'ECOSOCC, a affirmé que l'organe consultatif est composé de 154 membres.



Le bureau de l'ECOSOCC a un mandat de 4 ans, une fois mis sur pied. C'est suite à l'appel à candidature lancé en ligne au mois de janvier dernier que les deux associations ont été sélectionnées, clarifie Abdeldjalil Bachar Bong.