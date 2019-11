INTERNATIONAL EDGE, un conglomérat technologique de pointe pour transformer les capacités de l’industrie de la défense

Alwihda Info | Par Aetos Wire - 6 Novembre 2019 modifié le 6 Novembre 2019 - 07:15

EDGE développera des solutions et des industries de sécurité nationale qui s’étendent au-delà de la défense en utilisant des technologies de pointe.

Son Altesse le Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyane, prince héritier d'Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis (UAE), a inauguré aujourd'hui EDGE, une compagnie susceptible de repositionner les Émirats arabes unis en tant qu'acteur mondial important de l’industrie des technologies de pointe.



Etant donné les multiples défis et opportunités créés par l’avènement de l'ère numérique, EDGE est très bien positionnée pour ébranler les capacités à travers un large éventail d'industries. En commençant par les innovations révolutionnaires dans le secteur de la défense aux grands investissements, accordant la priorité à la sécurité nationale, EDGE réunit plus de 25 entités, y compris des filiales de l'Emirates Defence Industries Company (EDIC), Emirates Advanced Investments Group (EAIG), Tawazun Holding et autres organisations indépendantes.



Son Excellence Faisal Al Bannai, Directeur Général de EDGE, a déclaré : « EDGE investira largement en Recherche et Développement (R&D), en travaillant en étroite collaboration avec les opérateurs de première ligne pour mettre au point et déployer des solutions pratiques face aux défis réels du monde. »



« La meilleure solution à la stratégie de Guerre Hybride se trouve dans la convergence des méthodes innovatrices du monde commercial et de l'industrie militaire. EDGE, créée essentiellement pour secouer l’industrie militaire traditionnelle désuète étouffée par les paperasseries administratives, elle est bien placée pour déployer les produits sur le marché plus rapidement et à des prix plus rentables, » a-t-il ajouté.



Al Bannai a été désigné pour diriger la EDGE, étant donné sa vaste expertise en startups et son expérience prouvées dans l'exploitation des technologies émergentes pour accroitre les opportunités commerciales dans le pays et à l'étranger.



La EDGE contribuera à l'innovation et à la croissance des technologies de pointe, en établissant des partenariats plus profonds avec des industriels de pointe de calibre mondiale (OEM) et des entrepreneurs de l’industrie de la défense, ainsi qu'avec le secteur des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et avec le milieu académique. En accélérant le rythme de l'innovation, elle attirera également une élite d’experts de l'industrie et des talents du monde entier pour soutenir les efforts de développement de produits modernes, en commençant par le processus d’idéation jusqu’à la promotion des capacités inter-domaines à travers ses cinq clusters d’entreprises de base : les Plateformes et systèmes, les missiles et armes, la cyberdéfense, la guerre électronique et intelligence et le soutien aux missions.



La société est également positionnée pour mettre en œuvre des technologies de pointe telles que l’autonomie, les systèmes cyber-physiques, l'Internet des objets, les systèmes de propulsion avancés, la robotique et les objets intelligents, en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle à travers toute la gamme de ses produits et services.



Commentant à propos de l’établissement de la EDGE, Son Excellence Tareq Abdul Raheem Al Hosani, Directeur Général de Tawazun Economic Council (le facilitateur de l'industrie de la défense et de la sécurité des Émirats arabes unis) a déclaré : « Nous sommes engagés à bien gérer l'incertitude créée par la technologie en adaptant notre attention et nos capacités vers une industrie durable de la défense et de la sécurité. La EDGE nous aidera à transformer nos capacités nationales, tout en augmentant nos engagements en matière d'exportations de défense et de sécurité. »



En 2018, les Émirats arabes unis ont été classés au premier rang dans l’Indice Mondial de l'Innovation au niveau du monde arabe. Le but primordial de la EDGE est d’aider les Émirats arabes unis à conserver et à développer cette prestigieuse position.





Dans la même rubrique : < > La société internationale islamique de financement du commerce double ses efforts de financement L’esclavage moderne n’a pas sa place dans le monde Le talentueux trio d’innovateurs de Stars Of Science en route pour la grande finale