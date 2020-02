ENGIE Afrique apporte de l’électricité décentralisée à 4 millions de personnes, établissant ainsi sa position de leader sur le continent

ENGIE Afrique (http://www.ENGIE-Africa.com) accélère le déploiement de sa stratégie d’Accès à l’énergie, lancée en 2018, grâce au développement des activités de ses trois sociétés de solutions énergétiques hors réseau : Fenix International, ENGIE Mobisol et ENGIE PowerCorner.

Grâce à ces trois entités innovantes, ENGIE Afrique apporte de l’électricité décentralisée à plus de quarte millions de personnes dans neuf pays (Ouganda, Zambie, Kenya, Tanzanie, Rwanda, Nigéria, Bénin, Côte d’Ivoire et Mozambique). Cette croissance s’inscrit dans l’ambition du Groupe d’offrir une énergie propre à des millions de ménages et d’entrepreneurs sur l’ensemble du continent.

Fenix, acquise par ENGIE en 2018, a considérablement étendu ses activités en 2019. À ce jour, plus de 700 000 systèmes solaires domestiques alimentant 3,5 millions de personnes dans les communes rurales de six pays ont été vendus. Grâce à ses 1 200 collaborateurs temps-plein, Fenix a pu lancer des ventes au Mozambique en juin 2019. Au cours du dernier mois, l’entreprise a franchi plusieurs paliers importants sur de multiples marchés : 150 000 systèmes solaires domestiques vendus en Zambie, 50 000 au Bénin et 20 000 en Côte d’Ivoire.

ENGIE Afrique a complété sa gamme de solutions de systèmes solaires en finalisant l’acquisition de Mobisol en octobre dernier. La puissance plus élevée (40-200W) des produits de ENGIE Mobisol permet aux consommateurs d’accéder à des services énergétiques et à des équipements plus modernes pour créer de petits commerces fonctionnant à l'énergie solaire. ENGIE Mobisol a des activités en Tanzanie, au Rwanda et au Kenya et a installé plus de 150 000 systèmes solaires domestiques, fournissant de l’énergie propre et fiable à 750 000 personnes en Afrique de l’Est.

Le développeur et exploitant de mini-réseaux ENGIE PowerCorner gère désormais 13 mini-réseaux dans deux pays (Tanzanie et Zambie), desservant 15 000 bénéficiaires. ENGIE PowerCorner construit de nouveaux mini-réseaux en Ouganda (en joint-venture avec Equatorial Power) au Bénin et au Nigeria, et entend tripler le nombre de clients cette année. L’entreprise catalyse le développement économique de ses clients en leur permettant de créer et d’étendre des activités génératrices de revenus.

La combinaison des systèmes solaires intégrés à usages domestiques de Fenix, des systèmes plus puissants d’ENGIE Mobisol, pour de grands ménages et de petites applications commerciales et des mini-réseaux d’ENGIE PowerCorner, qui soutiennent des activités génératrices de revenus plus électro-intensives, permet à ENGIE de proposer des produits énergétiques abordables et d’étendre sa clientèle des zones rurales aux zones urbaines.

Yoven Moorooven, CEO d’ENGIE Afrique, déclare: « Nous croyons fermement en l’énorme potentiel du secteur de l’énergie décentralisée et à sa contribution dans la réduction rapide et rentable des écarts énergétiques en Afrique. Nous nous appuierons sur nos succès pour soutenir et atteindre notre ambition à long-terme d’avoir un impact sur des dizaines de millions de vies sur le continent. ENGIE a un rôle important à jouer dans l’industrialisation et l’augmentation de l’activité solaire hors réseau. Nous voulons offrir la meilleure qualité de solutions d’Accès à l’énergie au cout le plus abordable pour répondre aux besoins de chacun de nos clients. »

ENGIE élargit son offre au-delà de la fourniture d’électricité, intégrant l’Accès à l’énergie dans une optique « as-a-service » en lien avec d’autres produits et services : accès à internet, accès à de l’eau de bonne qualité, cuisson propre, services financiers et offre de mobilité électrique.

L’électrification universelle est le 7e Objectif de Développement Durable des Nations Unies que la communauté mondiale s’est engagée à atteindre d’ici 2030. ENGIE est convaincu que l’accès universel à l’énergie est réalisable dans un avenir proche grâce à des investissements judicieux dans une combinaison d’extension du réseau national, de systèmes solaires domestiques et de mini-réseaux.

Contact Médias :

Tél. : 32 478 36 20 91

Courrier électronique : katja.damman@engie.com

À propos d’ENGIE Afrique :

ENGIE (https://www.ENGIE.com/) est le plus grand producteur indépendant d’électricité au monde et l’un des principaux acteurs des services de gaz naturel et d’énergie. Le Groupe dispose de plus de 50 ans d’expérience sur le continent africain et dispose de la capacité unique de mettre en œuvre des solutions intégrées tout au long de la chaîne de valeur énergétique, de la production centralisée d’électricité aux solutions hors réseau (systèmes solaires domestiques, mini-réseaux) et services énergétiques. ENGIE Afrique emploie environ 4 000 personnes et dispose d’une capacité de production d’électricité de 3,15 GW en exploitation ou en construction. Il est un leader sur le marché de l’énergie décentralisée, fournissant de l’énergie propre à plus de quatre millions de personnes par le biais d’installations solaires nationales et de micro-réseaux locaux.

http://www.ENGIE-Africa.com

http://bit.ly/2P1Es6D

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/engie-africa...