ENGIE et Meridiam remportent deux projets solaires photovoltaïques au Sénégal

ENGIE ([www.ENGIE-Africa.com](http://www.engie-africa.com/)) et son partenaire d’investissement Meridiam ([www.Meridiam.com](http://www.meridiam.com/)) ont été retenus par la Commission de Régulation du Secteur de l’Électricité (CRSE) au Sénégal comme soumissionnaire privilégié dans un appel d’offres lancé en octobre 2017 pour deux projets solaires photovoltaïques, représentant une… Read more on https://africa-newsroom.com/press/engie-and-meridiam-win-two-solar-photovoltaic-projects-in-sen...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...