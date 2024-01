ESJ de Paris : le célèbre réalisateur Hilaire Sopie lauréat de la 124ème promotion

C’est la salle des fêtes de la mairie du 13ème arrondissement de la capitale française qui a servi de cadre à la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de l'Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ), le 11 janvier 2024.



L’événement a eu lieu en présence notamment de Nathanaël de Rincquesen, journaliste de France télévision et de plusieurs autorités académiques. Parmi les diplômés de cette 124ème promotion, notre confrère d’origine camerounaise, Gilbert Hilaire Sopie, très connue de certaines ambassades africaines à Paris. En effet, il s’agit d’un professionnel dont le parcours reste atypique.



A force d’abnégation et de persévérance, Hilaire Sopie a su se frayer un chemin pour atteindre certaines performances dans le secteur de la communication.



Lorsqu’il arrive en France, muni d’une licence en mathématique, il ne choisit pas d’exercer dans le domaine des sciences et techniques. Plutôt, il va se lancer dans le secteur du journalisme et de la communication. Et depuis deux décennies, le Camerounais réalise des reportages dans toute l'Europe et même aux Etats-Unis.



Avec ce background suffisant, il décide alors d’entrer à l’Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ) de Paris, à l’âge de 50 ans. Pour ce faire, le professionnel reçoit l’accompagnement de son épouse, avec pour « mission d’apporter la lumière dans sa vie, afin qu’il puisse avancer vers l’excellence ». « Je suis très fière de l'avoir accompagné dans cette belle aventure de la professionnalisation, avec beaucoup de sacrifices et de détermination », dira Mme Mballa Crescence.



Aujourd’hui, après deux ans d’études acharnés à l’ESJ de Paris, il a brillamment obtenu son Master 2 en journalisme et communication. Il faut rappeler que lorsqu’il arrive en France au début des années 2000, Hilaire Sopie devient producteur d’émission TV pour les ambassades du Congo Brazzaville, Gabon et Cameroun.



Depuis 2014, il réalise des magazines TV pour la télévision nationale du Cameroun (CRTV). Son segment de travail porte alors sur la couverture d’évènements d’envergure en Europe, aux États-Unis pour diffuser sur le continent africain. Bien plus, il sera chef desk France du site d’information Camer.be;



Au titre des récompenses, il a obtenu le Prix Diaspocam en France Hapaward en Californie aux États-Unis, une médaille de la ville de Nice, remise par Christian Estrosie, le maire de cette ville. Il est par ailleurs parrain et formateur en communication digitale et audiovisuel chez Abu Académique (1er centre de formation aux métiers de l'audiovisuel et de la communication digitale à l'ouest Cameroun).



Enfin, il a obtenu le trophée de meilleur reporter en Belgique, à Berlin, Washington DC, Francfort et Londres, et le prix du meilleur film diaspora reçu à Dschang au Cameroun en 2016.