EUMETSAT : le Bénin renforce son système satellitaire

Cette rencontre réunit plus de 150 participants représentant 52 pays dont 07 d'Europe, lesquels utilisent des informations satellitaires en vue d’améliorer les données et produire les informations fiables à la communauté.



Le forum a été officiellement ouvert par José Tonato, ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable (MCVT). L'autorité de tutelle a, de prime abord, exprimé sa reconnaissance aux différents acteurs impliqués dans l’organisation technique et matérielle de ce rendez-vous d’échanges satellitaires et pour avoir porté leur choix sur le Bénin dans la mise en œuvre d'une action concertée dans le cadre de l’amélioration de la résilience internationale au climat.



Le ministre a rappelé quelques actions concrètes entreprises par le gouvernement béninois dans le domaine de la riposte climatique, en particulier, l'appui aux services météorologiques et climatologiques nationaux dans la densification et la modernisation du réseau d'observation météorologique national à travers plusieurs stations synoptiques et agro météorologiques pour les rendre plus performants dans leur mission de production d'informations climatiques et d'alertes à la communauté.



Ce forum, selon le Ministre Tonato, met non seulement la lumière sur ce qui se fait au Bénin en matière de pilotage et de construction de ville durable mais est également une opportunité de présenter les acquis, les défis pour contrer les effets néfastes du changement climatique. « Ceci constitue un signe d'encouragement et d'engagement vis-à-vis de la mobilisation que nous devons tous avoir pour faire face au changement climatique.



Le contrôle des données météorologiques est une dimension essentielle dans cette lutte pour maîtriser les enjeux, pour contrôler les effets du changement climatique » a-t-il martelé. Le ministre espère qu’à la fin du forum, les résultats seront qualitativement à la hauteur des attentes.



Il a également félicité l'EUMETSAT pour son innovation, à travers le satellite géostationnaire METEOSAT, troisième génération dont la nouvelle station PUMA qui permet de traiter les données, sera installée lors de ce forum, au Bénin. Pour Didier Kakpa, directeur général de Météo Bénin, ce colloque représente un moment crucial parce qu'aujourd'hui, il s'inscrit dans un contexte de changement climatique où les données fiables de la météorologie sont plus que jamais nécessaires.



Pour sa part, l'EUMETSAT constitue une solution palliative pour disposer des données, combler le vide créé par les stations classiques et accompagner les services hydrométéorologiques qui sont à la charge de la production d'informations climatiques afin d'améliorer le réseau d'observation et la production d'informations climatiques.



L'EUMETSAT est une organisation qui joue un rôle capital dans la lutte contre le changement climatique à travers les services météorologiques nationaux. Grâce à ses efforts incessants, les pays disposent de données et d'outils nécessaires pour comprendre les impacts du climat sur la société et pour élaborer des stratégies d'adaptation efficaces.



Une déclaration a été signée en guise d’engagement de chaque partie prenante par rapport à la mise en œuvre des résolutions qui découleront de ce forum. Elle se traduit par la répartition de la clé d’attribution de chaque partie prenante entre le gouvernement béninois à travers le ministère du Cadre de Vie, le Réseau d’Observation, l’Organisation Mondiale de la Météorologie, la CEDEAO et les partenaires financiers.



Ce forum connaît la présence de plusieurs autorités telles que Phil Evans, directeur général de l'EUMETSAT, Joël Neubert, chef de Coopération à la délégation de l’Union Européenne au Bénin.