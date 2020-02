« Earth at Night » : des photos captivantes de la NASA

Les photographies nocturnes publiées par la NASA donnent un aperçu de l’éclairage artificiel et naturel qui illumine la planète la nuit. Elles permettent aussi de comprendre comment et pourquoi les scientifiques observent ces lumières depuis plus de 40 ans, explique l’agence spatiale américaine.« Les satellites spatiaux de la NASA ont un amassé des archives sans précédent de notre Terre, et de sa luminescence dans le noir », indique l’administrateur associé de la NASA Thomas H. Zurbuchen dans l’avant-propos du dernier e-book publié par l’agence spatiale, Earth at Night *.