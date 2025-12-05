Échange de Présidence à l'UNSAC : Le Tchad passe le témoin à la Guinée Équatoriale

C'est le Dr Djangbeye Guelngar Evariste, Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, qui a conduit la délégation tchadienne.







Prenant la parole en sa qualité de Président sortant du Comité, le Dr Djangbeye Guelngar Evariste a dressé un bilan positif des six mois de présidence tchadienne. Il a salué les avancées réalisées dans la mise en œuvre des résolutions de la 59ᵉ session (tenue à N’Djamena en mai 2025), notamment sur les dossiers clés suivants :



Questions humanitaires.

Paix et sécurité.

Droits humains.





Il a souligné que ces résultats ont été obtenus malgré un contexte de ressources limitées, preuve de l’engagement ferme du Tchad à faire avancer les priorités de la sous-région.



La délégation tchadienne a été vivement félicitée pour la qualité de son engagement, la rigueur de sa coordination et les actions entreprises pendant son mandat.







Dans un message empreint de solidarité, le Dr Guelngar Evariste a invité la Guinée équatoriale à faire preuve d’audace, d’innovation et de persévérance afin de :



Poursuivre la dynamique engagée. Renforcer la coopération régionale. Promouvoir les valeurs de paix et de sécurité partagée entre les États membres.





Il a été confirmé que la 61ᵉ session de l'UNSAC se tiendra au Burundi en 2026.

