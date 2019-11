Ecobank Transnational Incorporated annonce la nomination de Deepak Malik à son Conseil d’administration et le départ de Monish Dutt

M. Deepak Malik a été coopté au Conseil d'administration de Ecobank Transnational Incorporated (ETI) (https://www.Ecobank.com), société mère du Groupe Ecobank, en tant qu’administrateur non exécutif. Deepak Malik a été proposé par Arise B. V. (“Arise”) qui détient désormais 14,1% de parts du capital de ETI suite à la cession en août 2019, des actions précédemment détenues par la Société Financière Internationale (IFC), et les fonds gérés par la Société de Gestions d’Actifs de IFC (IFC Asset Management Company).

Depuis janvier 2017, Deepak Malik occupe le poste de Directeur Général de Arise, dont le mandat principal consiste à s’associer avec des fournisseurs de services financiers durables en vue de l'inclusion financière en Afrique. Avant de rejoindre Arise, M. Malik faisait partie de l'équipe de direction de Norfund, une institution de financement du développement où il a occupé les postes de Directeur Régional pour la zone Afrique Australe et de Directeur du Département des institutions financières pendant plus de 13 ans. Dans l’exercice de ces fonctions, il avait la responsabilité globale du portefeuille des institutions financières de Norfund dans les régions de l'Afrique Australe, de l'Amérique Centrale et de l'Asie du Sud.

M. Malik a également été le Représentant Régional du Fonds d'Investissement pour les pays en développement (IFU), qui est l'organe du gouvernement danois chargé de l’investissement, pour les pays en développement. Il a également été Directeur général de la Banque de Développement de la Zambie et a occupé des postes de direction à la Zambia Consolidated Copper Mines (Consortium des Mines de Cuivre de la Zambie).

Il siège actuellement au Conseil d'administration de plusieurs institutions financières.

M. Malik est membre de l’Institut des Experts Comptables de l’Inde, et est titulaire d’une licence en Commerce de L'Université de Delhi, en Inde.

ETI annonce également la démission de M. Monish Dutt, représentant de IFC. Le Conseil lui exprime sa reconnaissance pour ses contributions au cours de son mandat.

