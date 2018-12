AFRIQUE Ecobank, la banque panafricaine, s’allie avec MFS Africa comme partenaire de paiement numérique

12 Décembre 2018

Les clients de Ecobank, le Groupe bancaire panafricain présent dans 33 pays africains, pourront désormais effectuer des transactions avec plus de 170 millions d’utilisateurs de mobile money en Afrique.

LOME, Togo -- Ecobank, la banque panafricaine, a annoncé aujourd'hui la signature d’un partenariat majeur permettant aux titulaires de comptes Ecobank de bénéficier de services de paiement par téléphone mobile multiplateforme, avec MFS Africa. Ce partenariat permet aux clients d'Ecobank de faire des transactions monétaires à destination et en provenance de plus de 170 millions d’utilisateurs de service mobile money grâce à une intégration avec MFS Africa qui couvre tous les opérateurs de télécommunications connectés au Hub MFS Africa. Le service propose à la fois des transferts nationaux et transfrontaliers (au sein du continent) en s'appuyant sur Rapidtransfer, un produit de transfert de fonds instantané exclusif d'Ecobank.



Ecobank opère dans 33 pays africains, desservant plus de vingt millions de clients. Conformément à la stratégie numérique de la banque, l’intégration de ses produits avec le Hub MFS Africa constitue la première grande initiative d’interopérabilité sur le continent entre client ayant un compte bancaire et client mobile money. Cela apporte une plus grande valeur aux clients mobile money qui peuvent désormais envoyer de l'argent directement depuis leur mobile vers n'importe quel compte bancaire Ecobank sans entraves ni complication ; inversement, les clients Ecobank peuvent faire de même.



MFS Africa opère le plus grand hub de paiement mobile d'Afrique subsaharienne, connectant plus de 170 millions de portefeuilles mobiles, ainsi qu’un vaste réseau d'opérateurs de transferts d'argent et de commerçants. Grâce à des partenariats avec des opérateurs mobiles tels que MTN, Orange, Airtel, Moov, Econet, Tigo, Safaricom et Vodafone, MFS Africa permet aux services financiers sur mobiles d'évoluer au-delà des frontières, des devises et des réseaux avec une banque panafricaine comme Ecobank.



« Le partenariat entre Ecobank et MFS Africa représente une étape importante dans la construction de liens panafricains entre les services de mobile money et les services bancaires traditionnels », déclare Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe Ecobank.



« En générale, les banques et les autres prestataires de services financiers qui cherchent à s'intégrer aux systèmes de portefeuille mobile sont confinés aux marchés intérieurs et n’ont pratiquement aucune interopérabilité entre les réseaux d'un même pays, encore moins au-delà des frontières, ce qui réduit sévèrement leur utilité, leur efficacité et l'expérience client. La collaboration entre le groupe bancaire Ecobank et MFS Africa élimine cet obstacle et accélère l'écosystème, favorisant l'inclusion financière et offrant un plus grand éventail d'options aux Africains.



Alors que la pensée populaire voit les banques, comme opérateurs historiques de services financiers d’un côté, menacés par les nouveaux entrants que sont les opérateurs de services de mobile money de l’autre, se livrant une lutte acharnée, la réalité est tout autre. L’interopérabilité de ces plateformes élargit l'éventail des services financiers, offrant plus de choix et de valeur aux consommateurs qui utilisent les banques traditionnelles ou les services mobile money, tout en profitant des avantages qu’offrent ces deux types d'acteurs.



S'exprimant sur le partenariat, Dare Okoudjou, fondateur et PDG de MFS Africa, déclare que le paysage de l'inclusion financière en Afrique offre des opportunités d'innovation et de collaboration entre les Banques, les autres institutions financières, les opérateurs de mobile money et les fintech.



« Nous sommes fiers d'offrir aux clients d'Ecobank des paiements simples vers tous les réseaux et au-delà des frontières, repoussant ainsi les limites du possible. Historiquement, la relation entre les banques et les fintech a été plutôt compétitive, mais Ecobank a démontré une approche gagnant-gagnant de partenariat qui prend en compte toutes les parties prenantes dans la chaine de valeur. Ecobank est en ce sens, une institution financière pionnière qui partage la vision de MFS Africa de rendre les services financiers plus simples, plus transparents, et interopérables en Afrique. »





