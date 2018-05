AFRIQUE Ecobank remporte les trophées de Meilleure banque de détail d’Afrique et de l’Innovation

Ecobank a enregistré une augmentation du nombre de ses clients de 40 % en 2017 et a pour objectif d’atteindre 100 millions de clients d’ici à la fin 2020.

LOME, Togo -- Ecobank (www.Ecobank.com) s’est vu décerner deux trophées lors de la prestigieuse cérémonie d’African Banker qui s’est déroulée au Paradise Hotel à Busan, en Corée du Sud. Impressionné par la façon dont Ecobank a exploité les services financiers numériques et un modèle de service amélioré pour s’imposer comme la banque de détail de choix, le jury l’a désignée meilleure banque de détail d’Afrique.



Ecobank a également reçu le prix de l’Innovation pour son appli révolutionnaire Ecobank Mobile, qui a d’ores et déjà été téléchargée par plus de 5 millions d’utilisateurs. Ce prix lui a été remis pour la manière dont l’appli a redéfini la notion de services bancaires inclusifs et sans frontières, ainsi que d’autres innovations transformatrices conçues pour proposer des services financiers à tous les Africains.



À propos de cette double récompense, Omar Ben Yedder, éditeur d’African Banker a précisé : « Ecobank s’est transformée de bien des manières cette année et son adoption de la technologie, au cœur de sa stratégie de croissance, a porté ses fruits ».



Ade Ayeyemi, directeur général de Ecobank, a souligné : « Nous sommes très fiers chez Ecobank d’avoir obtenu non seulement le prix de la meilleure banque de détail d’Afrique, mais aussi celui de l’innovation. Cela montre que nous sommes sur la bonne voie pour devenir la banque de choix en Afrique subsaharienne. Nous continuerons de veiller à rester à l’avant-garde de l’utilisation des technologies de pointe pour offrir à nos clients des services bancaires accessibles et abordables ».



Ecobank est déterminé à offrir la gamme de produits et services financiers qui répondent aux besoins de tous les Africains en matière de services bancaires quotidiens, de transactions et d’investissements. Ecobank a enregistré une augmentation du nombre de ses clients de 40 % en 2017 et a pour objectif d’atteindre 100 millions de clients d’ici à la fin 2020.



L’appli Ecobank Mobile apporte une réelle souplesse aux clients. En supprimant les obstacles à l’accès aux services bancaires et en proposant des prix abordables, elle fait partie intégrante de la stratégie d’Ecobank. C’est la première application bancaire unifiée disponible dans 33 pays, grâce à laquelle les clients peuvent accéder facilement aux services bancaires sur leur téléphone mobile où qu’ils soient, 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an. L’appli permet d’effectuer des transactions dans 18 monnaies différentes et dans quatre langues (anglais, français, portugais et espagnol).



L’appli propose également une solution de paiement numérique multifonctions, Ecobank Pay, grâce à laquelle les clients de n’importe quelle banque peuvent payer des biens et services. Cette solution unifie toutes les offres numériques d’Ecobank pour les paiements sur Internet, le règlement de factures et l’achat de crédit téléphonique par le biais du téléphone mobile.



Patrick Akinwuntan, directeur exécutif groupe du Consumer Banking à Ecobank, a affirmé : « Ecobank représente davantage de possibilités pour chaque Africain. Notre appli Ecobank Mobile, le Compte Xpress, Ecobank Pay, les points Xpress et Rapidtransfer s’imposent de plus en plus comme les marques bancaires préférées des consommateurs, synonymes de souplesse, coûts faibles et service immédiat pour les clients d’Afrique et de la diaspora ».





