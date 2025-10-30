Alwihda Info
Économie et Finance

Économie Régionale – La Centrafrique, nouveau laboratoire de la finance inclusive en Afrique centrale


Alwihda Info | Par - 31 Octobre 2025


Les Bangui Financial Days représentent une étape importante pour la République Centrafricaine, en tant que laboratoire de la finance inclusive, et témoignent de son engagement à transformer son économie tout en renforçant sa souveraineté sur le plan économique.


  La République Centrafricaine (RCA) fait un pas décisif vers la refondation de son modèle économique. Le 12 novembre 2025, Bangui accueillera les premiers Bangui Financial Days (BFD), une initiative inédite qui ambitionne de repositionner la finance au cœur du développement national et régional.

 
L’événement, organisé par l’APECCA (Association Professionnelle des Établissements de Crédit de Centrafrique) en partenariat avec le Cabinet Tiane&Co, s’inscrit dans une logique de modernisation structurelle et d’affirmation souveraine de la RCA sur la scène économique africaine.
