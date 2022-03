Économie, crise ukrainienne, budget : le Tchad se veut rassurant et confiant

Le chef de mission du FMI pour le Tchad a relevé que le programme FEC fournit une aide financière aux pays qui connaissent des difficultés prolongées de balance de paiement. Selon lui, les performances des mois derniers sont plus ou moins bonnes. La politique de réformes est en cours de discussion pour améliorer la recette et la gouvernance économique, a ajouté Édouard Martin.



Pour le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, en 2021, "l'État tchadien s'est débrouillé lui-même et a emprunté sur les marchés locaux, sans aucun financement extérieur. En 2019, il a remboursé les banques locales à la valeur de 60 milliards Fcfa. Et en 2021, le gouvernement a fait des dépenses supplémentaires dans la masse salariale et dans le cadre militaire".



En ce qui concerne la crise ukrainienne, Tahir Hamid Nguilin a indiqué qu'il ya des éléments positifs et négatifs. Pour lui, elle permettra la recette anticipée et produira quelques éléments négatifs. "Mais il n y a pas à trop s'inquiéter car l'année dernière, le déficit était de 70.000 tonnes réservées à l'ONASA. Il n'y a pas à s'inquiéter", dit-il. Le ministre a exhorté les tchadiens à garder l'espoir car "le Tchad a vécu le pire dans les années précédentes".