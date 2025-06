Economie : la Rencontre des entrepreneurs francophones a choisi Brazzaville pour sa cinquième édition

« Notre pays est ouvert à l’ensemble des partenaires, notamment aux entrepreneurs francophones porteurs de projets crédibles de développement », a déclaré Denis Sassou-N’Guesso à l’ouverture des travaux, en présence de la secrétaire générale de l’organisation internationale de la Francophonie (OIF) Louise Mushikiwabo.



Selon le chef de l’Etat congolais, cette 5ème édition de la REF constitue un cadre efficient d’échange d’expériences qui stimule la collaboration inter-entreprises, facilite les synergies et explore les opportunités d’affaires. « La réalisation de ces objectifs appelle à la promotion et l’instauration de partenariats public-privé et privé-privé pertinents et efficaces, pour des économies fortes, résilientes et intégrées dans l’espace francophone. », a poursuivi le président congolais.



Denis Sassou N’Guesso a également affirmé que les problématiques soumises à l’attention des participants, au cours de cette rencontre figurent parmi les piliers du Plan national de développement, 2022–2026. Il s’agit aussi bien de la digitalisation et du financement de l’économie, des infrastructures que de l’intégration économique.



Le Congo, a renchéri le président congolais, prône la diversification de son économie, ce qui augure de nombreuses opportunités d’affaires dans les secteurs de l’agriculture au sens large, de la forêt et l’industrie du bois, des hydrocarbures, des mines et de l’énergie.



Tous ces facteurs sont propices à l’essor des cultures vivrières, de l’agro-industrie et de la transformation locale qui offre des niches d’initiatives et de partenariats, a souligné, Denis Sassou N’Guesso. Le gouvernement, a-t-il poursuivi, s’efforce d’améliorer le climat des affaires et d’encourager un dialogue permanent public – privé, ce qui a conduit, en l’occurrence, à la création d’une agence de promotion des investissements.



Evoquant la question de l’impôt, Denis Sassou N’Guesso a plaidé pour l’application d’une fiscalité de plus en plus incitative, assortie de conventions attractives. A l’évidence, a-t-il affirmé, « trop d’impôt tue l’impôt. Mais, trop peu d’impôt tue l’Etat et le non-Etat tue l’économie et le pays ». Le Congo est ouvert à l’ensemble des partenaires, notamment, aux entrepreneurs francophones porteurs de projets crédibles de développement a par ailleurs rassuré Denis Sassou N’Guesso qui a invité les entrepreneurs, d’une part, à promouvoir les partenariats public-privé et privé-privé et, d’autre part, à renforcer leur implantation et leurs investissements en République du Congo.



Après Paris en 2021, Abidjan en 2022, Québec en 2023 et Marrakech en 2024, la commune de Kintélé a accueilli ce forum dédié à la promotion autrement des opportunités économiques et des partenariats dans l’espace francophone, sur les 5 continents. Au cours de ses assises, les entrepreneurs francophones ont décerné à Denis Sassou N’Guesso « Le prix d’excellence pour le rayonnement de la francophonie ». Selon les initiateurs, ce prix récompense les multiples actions du président congolais en faveur de l’entrepreneuriat.