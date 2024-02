AFRIQUE Economie numérique : Denis Sassou-N’Guesso met en service le data center de type TIER3

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 29 Février 2024



Le président de la République, Denis Sassou-N’Guesso a posé deux actes de haute portée, ce 28 février à Pointe-Noire. Il s’agit de la mise en service du Data center de type TIER3 et de la connexion du Congo au Câble 2AFRICA de META (Facebook). Dans la foulée, le chef de l’Etat a inauguré le bâtiment de l’antenne départementale de l’Agence de régulation des postes et télécommunications électronique (ARPCE).

Avec la mise en service du Data center, le Congo s’est doté d’un outil opérationnel de gestion de données numériques basées à Pointe-Noire, à quelques encablures du point de sortie du nouveau câble sous-marin qui met le Congo dans une position de hub en infrastructures numériques.



Selon Louis-Marc Sakala, directeur général de l’Agence pour la régulation des postes et communications électroniques, sa structure joue modestement sa partition dans l’échiquier national et international. Institution publique, l’ARPCE s’est résolument inscrite dans la conduite de la marche pour le bien des Congolais selon la vision du président de la République : « Ensemble, poursuivons la marche » a ajouté le directeur général.



Sa structure, a-t-il ajouté, « ne cesse d’œuvrer dans la promotion de l’inclusion numérique et de la réduction de la fracture numérique. En dix ans, les prix de vente des communications électroniques ont baissé de 79 francs Cfa à 19 francs cfa, soit 67%. Les appels voix ont quant à eux connu une baisse de 33 FCFA à 0,86 FCFA le mégaoctets, soit 97% de baisse pour l’internet mobile ».



Le Congo, un hub Hub numérique de la sous-région



D’une capacité de stockage de 18 racks par confinement, soit un total de 54 Racks, soutenu par un câblage technologique Gigabit Ethernet avec une architecture TOR (Top Of the Rack) et EOR (End Of the Power), le centre de données (Data center en Anglais) abrite l’infrastructure adéquate en termes d’énergie et de sécurité. Il dispose d’une climatisation de précision avec un système INROW (Blocs de climatisation intégrés au rack), soit une température de 18-20°C.



La connexion de ce data center TIER 3+ aux deux câbles sous-marins à savoir le WACS et le 2AFRICA de META (ex Facebook) adossées sur deux Backbones permettra à l’Etat congolais de fluidifier les échanges, assurer sa souveraineté numérique et faire du Congo le Hub numérique de la sous-région.



Le pays conforte ainsi sa position de pays de transit pour l’ensemble de la sous-région Afrique centrale, a affirmé le directeur général de l’ARPCE. En effet, le Congo figure, dès lors, parmi les 33 pays au monde connectés à ce nouveau câble sous-marin au câble 2 AFRICA.

Data center, outils de souveraineté



Son importance et son rôle dans le processus de diversification de l’économie congolaise font de ce Data center, un outil de souveraineté pour le pays, selon Louis-Marc Sakala. Pour lui, le Data center est aussi un instrument au service de la transformation digitale, qui va également héberger l’ensemble de données de l’Administration publique et celles du secteur prives.



A travers ce Data center, le Congo offre à l’écosystème national un hébergement efficient de données en garantissant une meilleure implémentation des trois piliers de l’économie numérique, à savoir l’e-gouv ; l’e-citoyen et l’e-business. Ce qui est une véritable politique nationale de diversification de l’économie à travers le développement de l’économie numérique



Le Data center, le bâtiment abritant le siège de l’agence départemental de l’ARPCE, trois infrastructures qui traduisent la matérialisation l’ambition d’un grand homme d’Etat dont le cœur continue de battre pour le développement de notre pays, le Congo », a déclaré Léon Juste Ibombo, ministre des postes et télécommunications a entamé son propos de circonstance. Selon lui, « arrimer le Congo au développement de l’économie numérique introduit en priorité d’abord la construction des infrastructures critiques sans lesquelles, l’économie numérique ne serait vain mot.. », a-t-il renchéri.



Le siège de l’antenne départementale de l’ARPCE à Pointe-Noire est un immeuble R+6 qui abrite 80 bureaux, une salle de conférence de 75 places ainsi que des salles de réunion. Ses travaux de construction ont duré 24 mois, pour un coût global de 8.5 milliards de francs CFA, dont 3,8 milliards pour construction, l’aménagement, le mobilier et l’équipement, l’immeuble R+1 qui abrite le Data center de type TIER 3+. Le plus grand d’Afrique centrale et l’un des plus grands et robustes d’Afrique. Les 4,4 milliards ont servi à la construction, l’aménagement, le mobilier et l’équipement du siège de l’antenne départementale.





