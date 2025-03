Égalité et leadership féminin : Le Salon de la Femme 2025 ouvre ses portes à N’Djamena

Ce salon se tient sous le haut patronage du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, Chef de l'État, représenté pour l’occasion par le Premier ministre, Chef du gouvernement, Allah-Maye Halina. La cérémonie d’ouverture, présidée par le Premier ministre, a vu la participation de la Ministre de la Femme et de l'Enfance, Soulef Gvessoum, de la conseillère ONU Femmes au Tchad, ainsi que d’autres hautes personnalités.



Dans son discours, Soulef Gvessoum, conseillère ONU Femmes au Tchad, a souligné que cet événement, mettant en avant les contributions et compétences des femmes, est une occasion clé pour renouveler l’engagement en faveur de l’égalité des sexes. Elle a rappelé que le leadership du Président de la République a permis des avancées significatives, notamment dans la promotion des femmes en politique. Aujourd’hui, le Tchad occupe la première place en Afrique centrale et la septième en Afrique, aux côtés de nations comme le Rwanda, l’Éthiopie, le Sénégal et l’Afrique du Sud, en matière d’égalité politique.



La Ministre de la Femme et de l’Enfance, Amina Priscille Longoh, a rappelé que le Président Mahamat Idriss Deby Itno a placé les femmes au centre de ses actions. Elle a mis en avant la participation accrue des femmes dans les sphères de décision, avec 32 % de femmes au gouvernement et 34 % de députées à l’Assemblée nationale.



Elle a également annoncé que le 8 mars 2025 ne sera pas marqué par un défilé ou la distribution de pagnes, mais sera consacré à la réflexion sur les défis auxquels font face les femmes. L’accent sera mis sur l’excellence féminine et la lutte contre les violences faites aux femmes et la discrimination.



Le Premier ministre, Allah-Maye Halina, représentant le Président de la République, a affirmé que la valorisation des compétences féminines s’inscrit dans la dynamique de refondation du Tchad. Il a mis en avant les contextes international et régional favorables à l’intégration des femmes dans les prises de décisions et la promotion du leadership féminin.



Il a insisté sur le fait que les jeunes filles doivent bénéficier des mêmes opportunités que les garçons, notamment dans l’accès à l’éducation, qui doit être une priorité pour leur émancipation. Il a conclu son discours en citant un célèbre adage : "Éduquer une femme, c’est éduquer toute une nation".