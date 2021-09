CULTURE Eglise catholique : le Père Noma Bikibili scrute l’administration des biens dans un ouvrage

La cérémonie de dédicace de sa volumineuse œuvre a récemment eu lieu à Yaoundé, devant un parterre de personnalités et d’intellectuels, parmi lesquels, Mgr Sosthène Léopold Bayemi, évêque du diocèse d’Obala.



« L'administration des biens des missions catholiques du Cameroun allemand et français », tel est le titre de l’ouvrage dont la dédicace a eu lieu le 15 septembre 2021 au Musée national de Yaoundé. Il s’agit en fait d’une reprise de la thèse de doctorat en droit canonique du Père Noma Bikibili, soutenue le 12 octobre 2018, à l'université de Strasbourg en France. L’ouvrage de 700 pages qui a été publié en avril 2020, aux éditions du Cerf à Paris (collection Patrimoines), se situe à la lisière de plusieurs disciplines : le droit canonique, le droit civil, le droit civil ecclésiastique, la politique, l’histoire et la missiologie.



L’auteur y analyse les textes relatifs aux Missions catholiques, depuis leur fondation, jusqu’au début du XXème siècle. Il offre également un espace de relecture des pratiques ecclésiales et juridiques des missionnaires fondateurs de l’Église du Cameroun, et pouvant être exploité par les jeunes Églises. « L'ouvrage a pour préoccupation d'interpeller les jeunes Églises particulières du Cameroun, d'Afrique et d'ailleurs, de relire leur passé, leur époque missionnaire afin d'en faire une appropriation positive dans la mission d'évangélisation et d'implantation de l'Eglise, notamment au plan patrimonial », déclare l’auteur. Cela étant, l'ouvrage est d’un considérable apport, d'abord pour l'Eglise catholique du Cameroun, ensuite celle d'Afrique et d'ailleurs.



Dans le livre des Actes des Apôtres Saint Luc livre le récit de la naissance de l'Eglise catholique, avec toutes les joies et les difficultés que connurent les Apôtres et les premières communautés chrétiennes. Dans un autre contexte spatio-temporel, le passé missionnaire des jeunes Églises constitue, pour l’auteur, leurs Actes des Apôtres, et doit par conséquent être ausculté, en vue d'une exploration, bien plus, d’une exploitation notamment patrimoniale.



Ordonnancements juridiques

Au cours de son intervention, à l’occasion de la dédicace de l’ouvrage, en présence de quelques personnalités, parmi lesquelles, Mgr Sosthène Léopold Bayemi, le prêtre a recommandé la lecture du premier chapitre de la deuxième partie de son ouvrage. « Il est d'une grande créativité juridique où se mêlent divers ordonnancements juridiques, dans un contexte qui est celui de l'application de la loi de 1905, relative à la séparation entre l'État et les cultes, en métropole et dans les colonies comme le Cameroun », explique-t-il.



Après son ordination sacerdotale le 24 juillet 1993, à la paroisse du Précieux Sang de Mvom-Nnam par Sa’a (département de la Lekié), le Père Noma Bikibili va entamer un parcours élogieux, d’abord au Cameroun, avant de s’envoler pour la France. Dans son pays, il est tour à tour, vicaire, curé de paroisse, vice-coordinateur diocésain des activités socio-caritatives, aumônier diocésain du Renouveau charismatique, étudiant au département de droit canonique de l'Institut catholique de Yaoundé, université d'Afrique centrale.



En France depuis 2007, il sera prêtre coopérateur dans diverses paroisses des diocèses de Versailles et de Strasbourg, étudiant doctorant à l'Institut catholique de Paris, à l'université Paris Sud 11, à l'université de Strasbourg, Institut de droit canonique. Actuellement, il est juge auditeur au tribunal ecclésiastique de Strasbourg, chargé du département du Haut-Rhin à Mulhouse et prêtre coopérateur dans une communauté de paroisses de Mulhouse.



Abraham Ndjana Modo



