AFRIQUE Égypte : 1,1 milliard de dollars pour construire la plus grande centrale solaire et le plus grand parc éolien

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Novembre 2022



Le Caire, Égypte - Un million d'Égyptiens auront bientôt accès à une énergie propre grâce à un financement de 1,1 milliard de dollars (comprenant des emprunts et des prises de participation) annoncé aujourd'hui par la SFI et ses partenaires des Émirats arabes unis, du Japon, des Pays-Bas et des banques commerciales du secteur privé. Ce financement permettra à la société émiratie AMEA Power de construire, de détenir et d'exploiter deux centrales solaires et éoliennes en Égypte, fournissant ainsi plus de 1 gigawatt d'énergie renouvelable au prix le plus bas d'Afrique.

Une fois construits, les projets indépendants d'énergie solaire photovoltaïque d'Abydos (560 MW) et éolienne d'Amunet (505 MW), qui seront les plus grands de leur genre en Égypte, produiront plus de 4 000 gigawattheures d'énergie par an. L'électricité produite par le parc solaire et le parc éolien sera facturée à 2 US cents/kilowattheure et 3 US cents/kilowattheure, respectivement, soit les tarifs les plus bas d'Afrique et parmi les moins chers au monde.



Abydos et Amunet permettront de réduire l'empreinte carbone de l'Égypte de 1,7 million de tonnes de gaz à effet de serre par an.



"Ces projets soulignent le rôle essentiel du secteur privé qui contribue à fournir une énergie propre et abordable, en particulier à une époque où les défis liés au changement climatique et aux pressions sur l'environnement sont de plus en plus nombreux", a déclaré Cheick-Oumar Sylla, directeur régional de la SFI pour l'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique. "L'Égypte a des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables et nous sommes fiers de soutenir l'expansion d'AMEA en Afrique ainsi que son partenariat avec l'Égypte pour accélérer la transition du pays vers les énergies renouvelables."



L'investissement comprend des prêts de la SFI d'un montant maximal de 145 millions de dollars à la Abydos Solar Company et à la Amunet Wind Power Company, filiales d'AMEA Power. En tant qu'organisme de couverture pour les deux projets, l'IFC élimine également la majeure partie du risque de hausse des taux d'intérêt en échangeant le taux d'intérêt variable contre un taux fixe pendant la durée des prêts pour les ensembles combinés.



En tant qu'arrangeur principal mandaté, l'IFC a mobilisé jusqu'à 160 millions de dollars de prêts à long terme auprès de l'Agence japonaise de coopération internationale et de la Banque néerlandaise de développement entrepreneurial (FMO) pour soutenir le projet solaire. Pour le projet éolien, l'IFC a mobilisé plus de 500 millions de dollars auprès de la Banque japonaise pour la coopération internationale et de trois banques commerciales - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Trust Bank et Standard Chartered Bank - sous la couverture d'assurance de la Nippon Export Investment Insurance et d'une facilité de fonds de roulement de la Commercial International Bank of Egypt.







Les projets reflètent la stratégie de l'IFC visant à accroître l'accès à une énergie propre et abordable en Afrique, où les taux de connectivité sont les plus bas au monde, et soulignent l'importance des partenariats pour réaliser de grands projets d'infrastructure à financement privé. Les projets sont également conformes à la stratégie nationale égyptienne de lutte contre le changement climatique pour 2050, qui prévoit que les énergies renouvelables représentent 42 % de la production totale d'électricité d'ici 2035.



"Ces projets phares reflètent l'engagement à long terme, l'ambition et la croissance d'AMEA Power", a déclaré Hussain Al Nowais, président d'AMEA Power. "La société est à la tête du développement des énergies renouvelables à travers l'Afrique, ce qui, grâce à ses partenariats mondiaux et régionaux, permettra de fournir une énergie propre à des millions de personnes sur le continent. Nous sommes fiers de franchir cette étape importante et de soutenir l'Égypte dans son parcours de transition énergétique et dans sa volonté d'accélérer le développement durable. La réalisation d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans le travail acharné de l'équipe de classe mondiale d'AMEA power, le soutien de nos partenaires de projet, de nos prêteurs, de nos conseillers et la coopération du gouvernement égyptien."



Le projet d'Abydos sera situé près de Kom Ombo dans le gouvernorat d'Assouan en Égypte, tandis que le projet d'Amunet sera construit dans la région égyptienne du golfe de Suez, riche en vent. La construction des deux projets devrait commencer en décembre 2022, la centrale solaire devant être achevée en 18 mois et le parc éolien en 30 mois.



"Renforçant la puissance des partenariats internationaux et l'ambition partagée, les accords pour deux projets d'énergie renouvelable éolienne et solaire signés avec la SFI et AMEA Power, signalent notre engagement en faveur de la transition verte, tout en montrant la profondeur des opportunités de financement climatique en Égypte et le rôle crucial de l'engagement du secteur privé pour accélérer l'agenda climatique au niveau national. En outre, les deux projets reflètent les liens et la complémentarité entre l'action climatique et les efforts de développement et soulignent l'importance de mobiliser des modalités de financement innovantes qui offrent une opportunité à la communauté internationale de soutenir l'agenda climatique ", a déclaré la ministre de la Coopération internationale et gouverneur de l'Égypte auprès du Groupe de la Banque mondiale, S.E. Dr Rania A. Al-Mashat.



L'IFC dispose d'un portefeuille croissant de plus de 1,2 milliard de dollars de projets de conseil et d'investissement en Égypte, notamment dans des domaines clés tels que le financement du climat, les soins de santé et le genre.





