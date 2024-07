Égypte : Le président tchadien est arrivé à Al-Alamein pour une visite de travail

C’est à 20h soit 18h heure de N’Djamena que l’avion présidentiel s’est immobilisé à Al-Alamein La garde nationale est en place. Charge est revenue au Ministre de l’Agriculture et de l’Aménagement du Territoire, M. Ala-adine Faroukh de formuler les vœux de bienvenue au Chef de l’État à sa descente de l’avion. Le Conseiller Spécial du Chef de l’État Mahamat Saleh Abdeldjelil et le personnel diplomatique du Tchad en Egypte dirigé par l’Ambassadeur Tchonaï Hassan Elimi, ont porté la chaleur du pays au Chef de l’État.



La cérémonie d’accueil assez sobre mais non moins chaleureuse, reflète la chaleur et la richesse culturelle et historique du pays. Le Chef de l’Etat répond ainsi à l’invitation à lui adressée par son homologue ABDEL FATTAH AL-SISSI.



Autrefois un champ de mines, la nouvelle ville d’Al- Alamein est le premier modèle de la nouvelle génération des villes et un modèle réussi de l’expansion urbaine en Egypte.



Située dans le désert de Libye, au bord de la mer Méditerranée, à 106 km à l’ouest d’Alexandrie et à 240 km au nord-ouest de la capitale Le Caire, Al- Alamein est surtout devenue ces dernières années, une véritable plateforme de la diplomatie égyptienne. C’est cette citée durable et intégrée qui a accueilli ce lundi 29 juillet 2024 le Président de la République, MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO.



Le Chef de l’Etat signe ainsi sa première visite en terre égyptienne depuis son élection à la tête du pays. L’Egypte devient ainsi le 3ème pays visité depuis son investiture, marquant un tournant majeur dans l’histoire des relations égypto-tchadiennes.



Le Chef de l’État qui a toujours œuvré pour faire du Tchad un exemple sur le plan international aura l’occasion de faire valoir une nouvelle fois sa vision en matière de politique étrangère. Vision qui accorde une place de choix à la promotion de la paix.



Sans doute que le dossier soudanais sera évoqué lors de son entrevue avec son homologue ABDEL FATTAH AL-SISSI, point culminant de la visite d’amitié et de travail.



La République arabe d’Égypte, terre des pharaons et carrefour des civilisations, et le Tchad, berceau de l’humanité, se donnent l’occasion de revisiter leurs relations afin de les revitaliser et leur insuffler une nouvelle dynamique à même de répondre aux aspirations des peuples tchadien et égyptien.