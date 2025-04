AFRIQUE Égypte-Nations Unies : un partenariat et une fondation de longue date

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Avril 2025



Le Forum International Nasser annonce un partenariat avec les Nations Unies en Égypte pour la mise en œuvre de la 5ème édition de la Bourse Nasser pour le leadership international

Le Forum International Nasser a annoncé que la cinquième édition de la Bourse Nasser pour le leadership international, dédiée au leader Gamal Abdel Nasser, bénéficiera du parrainage des Nations Unies en Égypte. L'événement se tiendra en mai prochain sous le thème : « L'Égypte et les Nations Unies : 80 ans d’engagement pour les causes du Sud global », avec le haut patronage de Son Excellence le Président Abdel Fattah El-Sissi, et réunira 150 jeunes leaders issus de divers horizons professionnels et influenceurs du monde entier.



Le chercheur en anthropologie et fondateur du Forum Nasser International, Hassan Ghazaly, a souligné que ce partenariat avec l’ONU découle de la conviction de l’État égyptien quant à l’importance de renforcer le rôle de l’Organisation dans le traitement des défis actuels, à travers une réforme du système international visant à assurer une représentation plus équitable des pays du Sud dans les processus décisionnels mondiaux.



Il a également évoqué la nécessité de renforcer les mécanismes de financement durable pour soutenir les projets de développement dans les pays en développement, ainsi que d’autonomiser les jeunes en tant que leaders du futur, porteurs d’une vision de croissance et de progrès durables. Ghazaly a expliqué que le thème de cette édition reflète la contribution historique de l'Égypte dans la fondation des Nations Unies en 1945, et son rôle central depuis lors dans le soutien des causes du Sud global.



L’Égypte a constamment œuvré pour conjuguer engagement envers la justice internationale et efforts pour le développement durable, tout en incarnant un modèle de convergence entre patriotisme et ouverture internationale. Il a également rappelé que l’Égypte a joué un rôle crucial dans l’indépendance de nombreux pays du Sud au cours des années 1950 et 1960, en soutenant activement leurs causes au sein de l’ONU, même avant l'obtention de leur indépendance.



L’Égypte a permis à plusieurs leaders de ces pays de porter leur voix à l’Assemblée générale des Nations Unies, en application du principe de solidarité entre pays du Sud. En cohérence avec l’Agenda 2030 des Nations Unies, l’Égypte a lancé plusieurs initiatives visant à renforcer la coopération Sud-Sud ces dernières années. Le fondateur du Forum Nasser a également souligné la forte portée symbolique du slogan officiel adopté par les Nations Unies à l’occasion de leur 80e anniversaire : « Main dans la main vers un avenir meilleur ».



Ce slogan constitue un appel pressant aux peuples, organisations et États du monde entier à conjuguer leurs efforts pour bâtir un avenir plus juste, durable et prospère pour les générations actuelles et futures. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit de la Charte pour l’avenir, projet ambitieux porté par l’ONU visant à revitaliser les institutions multilatérales d’ici 2025.



Le design du logo s’inspire du visuel emblématique de l’Organisation, dans une volonté de cohérence et de continuité avec l’identité institutionnelle de l’ONU. Il convient de rappeler que la Bourse Nasser a été lancée pour la première fois en 2019, en tant que première bourse jeunesse afro-africaine, à l’occasion de la présidence égyptienne de l’Union africaine.



Placée sous l’égide du Conseil des ministres, elle vise à transmettre concrètement l’expérience de développement de l’Égypte dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Depuis, la bourse a reçu le soutien continu du Président Abdel Fattah El-Sissi lors de ses éditions de 2021, 2022 et 2023. Elle s’est progressivement élargie pour inclure les jeunes leaders non seulement d’Afrique, mais aussi d’Asie, d’Australie, d’Amérique latine et d’Europe, tout en gardant l’Afrique comme pilier central de son action.





