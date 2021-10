AFRIQUE Égypte : le nouveau processus douanier numérique opérationnel

Alwihda Info | Par Shearwater - 1 Octobre 2021

Grand importateur de blé et d'asphalte au monde, le pays est le deuxième plus grand importateur d'Afrique, avec des importations totales évaluées à 78,6 milliards USD en 2019.

Le gouvernement égyptien vient de miette en service un nouveau processus douanier numérique qui améliorera le temps de traitement et réduira les coûts pour tous les exportateurs du pays. Au moment du lancement, 38 700 exportateurs du monde entier étaient inscrits au nouveau système. Le nouveau processus, le système Advance Cargo Information (ACI), est une technologie basée sur la chaîne de blocs qui permettra d'automatiser entièrement le processus douanier pour toutes les marchandises entrant en Égypte.



Grâce à l'utilisation de données électroniques, le nouveau système élimine les documents papier, ce qui permet de vérifier et de dédouaner les marchandises avant qu'elles n'atteignent les ports égyptiens. La technologie renforcera également les systèmes de gestion des risques, en identifiant les marchandises avant qu'elles ne soient expédiées. Le système ACI fait l'objet de tests pilotes depuis le 1er avril 2020. Plus de 20 000 entreprises qui importent des marchandises en Égypte sont enregistrées sur le nouveau système ACI, et plus de 49 000 transactions ont déjà eu lieu grâce à cette nouvelle technologie. L'Égypte s'est lancée dans des plans ambitieux pour transformer son infrastructure commerciale, notamment en modernisant l'ensemble de son système de gestion douanière.



En avril 2019, le gouvernement a lancé le guichet unique national pour la facilitation du commerce extérieur (Nafeza), un portail commercial numérique unique pour toutes les opérations d'importation, d'exportation et de transit, reliant tous les ports égyptiens. Le programme de transformation a également permis de créer des centres logistiques de haute technologie au Caire, à Port Saïd Est et Ouest, à Port Tawfik, à Ain Sokhna, à Damiette, à Dakhilah et à Alexandrie, en veillant à ce que les installations portuaires soient utilisées pour faire transiter les marchandises plutôt que pour les stocker.



L'évaluation indépendante de Nafeza montre que les délais de traitement douanier se sont déjà améliorés de 55 %, ce qui constitue une étape importante dans la réalisation de l'objectif du gouvernement de réduire le temps de dédouanement à moins d'un jour. Nafeza est reconnu et soutenu par une série d'institutions internationales, dont la Commission économique européenne des Nations unies (CEE-ONU), le Centre pour la facilitation du commerce et des transactions électroniques (ONU / CEFACT) et l'Organisation mondiale des douanes (OMD).

L'Égypte est le deuxième plus grand importateur d'Afrique, responsable d'importations totales en 2019 évaluées à 78,6 milliards USD. Le pays est le plus grand importateur de blé et d'asphalte au monde. Conformément à la Vision 2030 de l'Égypte, lancée en février 2016, l'Égypte prévoit de presque doubler le commerce des biens et services, qui passera de 37 % à 65 % de l'économie.





